L'Intercom Bernay Terres de Normandie a financé l'installation d'une station service automatique à Broglie. Un enjeu d'aménagement du territoire et d'attractivité dans cette zone rurale, coincée entre Paris, la côte normande et la vallée de la Seine.

Les élus de la communauté de communes de Bernay Terres de Normandie se sont inspirés d'une expérience menée chez leurs voisins de Lonlay-l'Abbaye, dans l'Orne. La commune a financé l'installation d'un distributeur de billets et d'une station service il y a quelques années.

A Broglie, la dernière station service a fermé en 2011 et les habitants de ce bourg d'un peu plus de mille habitants doivent parcourir 11 kilomètres pour faire le plein à Bernay ou à Orbec, dans le Calvados.

Alors, pour conserver l'attractivité du territoire et rendre service à ses habitants, l'Intercom Bernay Terres de Normandie a décidé de financer l'installation et la gestion d'une station service. Elle a investit près de 278 000 euros dans l'affaire, dont 92 000 euros d'aide de l'Etat et 50 000 euros d'aide du département.

La collectivité compte sur 30 clients par jour pour assurer la rentabilité de la station, idéalement installée le long de la départementale 49, à la sortie de l'autoroute, sur le parcours emprunté chaque année par les motards qui se rendent aux 24 heures du Mans.

Le prix du carburant, gasoil et sans plomb, sera un peu plus cher qu'en grande surface mais de 3 ou 4 centimes pas plus, selon le président de l'Intercom BTN, Jean-Claude Rousselin.

La station service sera inaugurée le 3 mars.