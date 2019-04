VIDÉO - Julien Denormandie : "Je veux que les 150.000 emplois des JO 2024 bénéficient à notre territoire"

Île-de-France, France

L’Île-de-France ne veut pas passer à côté de l'opportunité économique et sociale générée par les Jeux Olympiques 2024. Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement, invité de France Bleu Paris jeudi avant son déplacement en Seine-Seine-Denis, affirme que les Franciliens ne sont pas oubliés, notamment ceux qui sont éloignés de l'emploi, en insertion ou encore les jeunes des quartiers de la ville.

Une première étude d’évaluation a été réalisée en 2016 par le CDES de Limoges, sur la base des éléments de candidature, sur les emplois directs, indirects et induits par l’organisation des Jeux et sur l’ensemble du cycle de vie des Jeux (2017-2034) afin d’évaluer les répercussions à long terme sur les métiers du tourisme en particulier. Cette évaluation estimait le nombre d’emplois directs, indirects et induits, lié aux Jeux de 119.000 et 247.000 pour cette période.

Une cartographie des métiers

15 fiches métiers seront identifiées pour mettre les bonnes formations en place qui répondent aux besoins et enjeux identifiés par l’organisation des Jeux.

Les secteurs concernés sont : la construction (11.700), l'organisation (événementiel, sécurité privée, transport, gestion des déchets, 78.300) et le tourisme (hôtellerie et restauration, 60.000), selon une cartographie détaillée réalisée par le Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges et le consultant Amnyos, dévoilée ce jeudi.

