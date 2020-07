JO 2024 : aucune concession sur les sites et les épreuves prévus en Seine-Saint-Denis, préviennent les élus

Alors que le comité d'organisation de Paris 2024 cherche à réaliser de nouvelles économies sur le budget des Jeux Olympiques, les élus du département de la Seine-Saint-Denis préviennent : pas question de revenir sur les sites et et les épreuves prévus sur leur territoire.

Pour faire face aux conséquences budgétaires du Covid-19, les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 vont devoir trouver des pistes d'économies alors que le budget global s'élève déjà à 6,8 milliards d'euros.

Les lignes de métro 16 et 17 pas prêtes pour 2024

Selon une source citée par l'Agence France Presse, le Cojo (comité d'organisation des jeux) réfléchirait à réaliser environ "10% d'économies", soit 300 à 400 millions d'euros. Alors la capacité du village olympique (réparti sur trois communes : Saint-Denis, Saint-Ouen et l’Île-Saint-Denis), qui est déjà passée de 18 000 à 15 000 lits, doit-elle encore être revue à la baisse ?

Le village des médias entre le Bourget et Dugny sera-t-il conforme au projet initial ? Pour Quentin Gesell, le nouveau maire (DVD) de Dugny (Seine-Saint-Denis), pas question de s'en éloigner. Ce projet prévoit de créer sur le site, après les Jeux, "1 300 logements, mais aussi un groupe scolaire, une crèche, un gymnase et bien sûr la ligne 17 près du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget qui sera utile aussi pour les habitants de Dugny".

J'espère qu'on ne sera pas encore la dernière roue du carrosse - Quentin Gesell, maire de Dugny

Mais cette ligne 17 ne sera pas prête comme prévu pour 2024. Pareil pour la ligne 16. Une vraie difficulté qui pourrait pousser les organisateurs à revoir leur projet car multiplier les navettes automobiles, les bus, les cars pour rejoindre ces sites au nord de Paris, ne serait pas forcément compatible avec les Jeux plus "verts" promis pour cette édition et le coût serait plus élevé. Un faux prétexte selon Jean-Baptiste Borsali, le maire du Bourget "On a le RER, la métro à La Courneuve, des navettes. Je ne pense pas que le fait que les lignes 16 et 17 ne soient pas à l'heure pour les JO, doit être le point final pour dire qu'on arrête les Jeux ici".

Menaces sur les épreuves au Bourget et à La Courneuve ?

Reste la question des épreuves sportives. Là encore, le maire du Bourget ne veut rien céder alors que sa ville doit accueillir les épreuves de volley-ball. "C'est la seule épreuve qu'on aura, si on l'enlève c'est le sens même des JO qui n'a plus aucune utilité ici", prévient l'élu.

À La Courneuve, Gilles Poux, le maire (PCF) tient à garder l'épreuve de tir sur le terrain des essences, à proximité du parc Georges-Valbon. Déplacer cette épreuve ailleurs permettrait de faire des économies "dérisoires", selon lui,mais surtout cela enverrait un très mauvais message à la population du département : "On ne se bat pas comme des morts de faim au quotidien pour faire reconnaître et respecter ce territoire pour qu'au final on passe ces sites-là à la moulinette", affirme le maire.

Gilles Poux rappelle que sa ville devait initialement accueillir les épreuves de water-polo mais finalement la piscine de Marville sera uniquement dédiée aux entraînements pour cette discipline.

Le président du CIO à Paris cette semaine

Pour le moment, rien n'est officiel mais les élus du 93 anticipent d'éventuelles négociations à venir entre le département, le Cojo, la ville de Paris et l'État. Un bureau exécutif de Paris-2024, programmé la semaine dernière a été reporté, tout comme le conseil d'administration, prévu cette semaine. Mais selon les informations de l'AFP, Thomas Bach, le président du Comité international Olympique (CIO) doit effectuer une visite de deux jours dans la capitale, cette semaine.