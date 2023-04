JO 2024 : l'entreprise Batorama retenue pour la cérémonie d'ouverture à Paris

La nouvelle vient de tomber. Quatre bateaux de la compagnie strasbourgeoise Batorama emmèneront des délégations olympiques sur leurs bateaux-mouches, le 26 juillet 2024, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. "C'est une excellente surprise et une grande fierté, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie", réagit Reynald Schaich, le directeur adjoint de Batorama.

Laurent Penincq transporte des touristes sur l'Ill, à Strasbourg, depuis 23 ans. Le commandant de Batorama rêve désormais de naviguer sur la Seine pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris : "Ça serait une fierté d'être là-bas et puis c'est unique de participer à ces jeux olympiques sans être sportif. Ça va montrer de quoi on est capable en Alsace, le savoir-faire Alsacien" ajoute le navigateur, le sourire aux lèvres*.* Quant à la navigation sur la Seine, il n'est pas inquiet*,* les matelots sont allés à "bonne école" : " Naviguer sur l'Ill c'est un bon exercice, la rivière est très serrée par endroit avec des passages assez délicats, il y a des ponts serrés, deux passages d'écluse... La Seine est quand même très large donc pas de soucis pour nous !"

Les 8 personnes, pilotes et matelots qui seront de la fête olympique seront désignés plus tard mais on connaît déjà les quatre bateaux de la compagnie qui sillonneront la Seine avec chacun 140 athlètes à leur bord. Et ce ne sont pas n'importe lesquels, selon Reynald Schaich, qui partage la fierté du commandant : "C'est l'Europe, le Gänseliesel, le Suzelle et l'Ami Fritz... Des noms qui ont bien trait à l'histoire de Strasbourg évidemment."

Une profession qui recrute

Cette cérémonie d'ouverture sera un beau coup de projecteur pour Batorama, ainsi que pour une profession de batelier à nouveau en plein essor et qui recrute, selon Reynald Schaid : "On sait qu'aujourd'hui, le fluvial est une bonne façon de décarboner le transport. Nous recherchons en permanence des capitaines déjà formés mais aussi des gens qui sont attirés par le métier et qu'on peut former". L'entreprise Batorama espère battre cette année son record de fréquentation à Strasbourg en dépassant pour la première fois la barre des 800.000 passagers.