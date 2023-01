JO de Paris 2024 : le coût public pourrait atteindre 3 milliards d'euros

Pierre Moscovici a indiqué mardi 10 janvier aux sénateurs que le coût de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris pour l'Etat et les collectivités pourrait atteindre "autour de 3 milliards d'euros" au final.

Le président de la Cour des Comptes a présenté les grandes lignes d'un rapport sur les JO devant la commission Culture et Education du Sénat. Ce document aborde tous les sujets et a été réalisé ces derniers mois, mais il ne prend pas en compte la révision budgétaire du comité d'organisation (Cojo) de décembre 2022. Le rapport pointe en particulier la sécurité et les transports comme "risques à circonscrire" et presse aussi le Cojo d'accélérer la signature de certains contrats.

"Les Jeux en général sont souvent l'objet de dérives budgétaires qui grèvent la confiance des citoyens dans l'opportunité d'accueillir de tels évènements", a observé en introduction l'ex-ministre de l'Economie maintenant à la tête de la Cour des comptes. "Ça n'est plus évident. L'acceptabilité, ça se gagne, ça se conquiert, ça se mérite", a-t-il ajouté.

"C'est tendu, mais c'est jouable"

Le président de la Cour des comptes établit donc à trois milliards d'euros la facture que pourraient avoir à payer l'Etat et les collectivités, après avoir pris en compte "des dépenses fiscales, des dépenses de sécurité, sanitaires, de transports", détaille Pierre Moscovici. Actuellement, ce coût est de "2,4 milliards d'euros", compte-t-il, à raison d'1,1 milliards d'euros pour l'Etat et 1,1 milliard pour les collectivités.

A l'analyse du budget de ces JO, "nous n'avons pas constaté de dérive significative", a lancé Pierre Moscovici devant les sénateurs. "C'est tendu mais c'est jouable". Sur la question de la sécurité, qui est l'un des points de vigilance, la Cour des Comptes a insisté sur le fait que si le comité d'organisation devait recourir à des agents des forces publiques là où des agents de sécurité privée étaient préalablement prévus, ce serait "au Cojo de payer" et de dédommager l'Etat.