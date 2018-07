Trois ministres en visite ce jeudi à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, pour vanter les mérites de la "charte d'insertion" signée le matin par la Solidéo, l'organisme chargé de la livraison des infrastructures olympiques. Objectif : 10% d'emplois en insertion et 25% de marchés pour les TPE/PME.

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, la ministre des Sports, Laura Flessel et le secrétaire d'Etat à la cohésion des territoires, Julien Denormandie, étaient ce jeudi après-midi en visite à la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA), à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, afin de vanter les mérites de la "charte en faveur de l'emploi et du développement territorial" adopté le matin-même par la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo). L'objectif est de favoriser l'emploi d'habitants du 93, notamment, sur les futurs grands chantiers des JO 2024.

A #Bobigny les trois ministres @murielpenicaud@FlesselLaura et @J_Denormandie rencontrent des jeunes décrocheurs en insertion à la chambre des métiers pour vanter les mérites de la charte d'insertion des JO @Paris2024pic.twitter.com/AZWkuGsW1R — Rémi Brancato (@RemiBrancato) July 5, 2018

Les ministres ont ainsi rencontré des jeunes en décrochage scolaire qui participent à un dispositif d'insertion de la CMA, en vue de trouver un apprentissage, la "masterclass 93". Un public visé par les ambitions sociales du gouvernement et des organisateurs des JO d'ici 2024.

10% de contrats d'insertion, 25% de marchés pour les TPE/PME

La charte signée par la Solidéo prévoit en effet deux mesures pour favoriser l'emploi local . 10% des heures de travail dans le cadre des marchés passés pour les JO seront destinés aux personnes en contrat d'insertion, afin de favoriser des publics éloignés durablement de l'emploi.

Elle prévoit ensuite d'attribuer 25% des contrats aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME), afin de ne pas tout laisser aux grands groupes internationaux, notamment.