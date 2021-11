JO de Paris 2024 : des offres d'emplois dédiées aux personnes en situation de handicap

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 lance un salon de recrutement 100% dédiée aux personnes en situation de handicap, du 8 au 10 décembre. Près de 70 offres d'emploi sont à pourvoir.

Alors que ce jeudi 2 décembre, nous serons à J-1000 du début des Jeux Paralympiques de Paris, le comité d'organisation Paris 2024 lance un salon de recrutement dédié uniquement aux personnes en situation de handicap.

"En tant qu’organisateur des Jeux Paralympiques de Paris 2024, nous avons la responsabilité de promouvoir une société plus inclusive : elle passe par la diversité de nos recrutements. J’ai la conviction que la diversité est synonyme de performance et de créativité pour organiser des Jeux qui seront à la fois spectaculaires, inclusifs et engagés", rappelle dans un communiqué, le président du COJO, Tony Estanguet.

Concrètement, près de 70 offres d'emploi sont à pourvoir. Il s'agit principalement de CDI sur des postes concentrés aujourd'hui sur la région parisienne, dans le bâtiment Pulse, le siège de Paris 2024. Ce sont principalement des postes qualifiés : architecte, chef de projet, manager en sport, analyste...etc. Des offres de stages et des contrats en alternances sont également proposés sur le site : https://paris2024.hello-handicap.fr/

Les candidats ont jusqu'au 7 décembre pour postuler sur ce site internet. Les entretiens auront lieu par téléphone ou tchat les 8, 9 et 10 décembre.