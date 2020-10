JO Paris 2024 : six villes d'Ille-et-Vilaine choisies comme "base arrière" des sportifs

415 communes françaises ont été investies par le comité Paris 2024 en vue de la préparation des jeux olympiques. L'opération a suscité un véritable engouement puisque 750 territoires étaient candidats. Les délégations étrangères pourront effectuer un choix dès l'année prochaine sur la base de ces candidatures retenues. En Ille-et-Vilaine, six communes sont les heureuses élus. Il s'agit de Rennes, Cesson-Sévigné, Fougères, Redon, Saint-Malo et Dinard.

Une majorité de sports représentée

A Rennes, le stade d'athlétisme Robert Poirier, situé à Villejean, est retenu pour l'athlétisme. Mais d'autres disciplines seront possibles dans la ville comme le basket ball, le basket ball fauteuil, l'escrime, le hand ball, le judo paralympique, le rugby fauteuil, le volley ball assis ou le water polo. A Cesson-Sévigné, le Kayak slalom et Kayak sprint, le tennis de table, hand ball et volley ball. A Fougères, l'athlétisme, le basket ball, le basket ball fauteuil, l'escrime, la gymnastique, le cyclisme sur route, le trampoline, le triathlon ou le triathlon paralympique. Redon est axée sur l'aviron, l'aviron paralympique, le triathlon et le triathlon paralympique. Pour Saint-Malo, l'athlétisme, la boxe, le football et le tennis; la natation sera possible au centre aquatique Aquamalo. A Dinard enfin, du badminton, du basket ball fauteuil, du judo, du goalball, de l'haltérophilie ou du tennis notamment.

