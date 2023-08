Job d'été en Creuse : Emile, 23 ans, sauveteur à la plage du Bourg-d'Hem

On entend parfois que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. On tord le cou aux clichés en vous proposant une série sur les jobs d'été en Creuse. Pendant cinq jours, nous dressons cinq portraits de jeunes motivés, qui passent leurs vacances à bosser . Après avoir découvert Jade, réceptionniste dans un camping, Garance, serveuse dans un restaurant, Mathéo, animateur de centre aéré, on part à la rencontre d'Emile, 23 ans, surveillant de baignade sur la plage du Bourg-d'Hem.

"Un job moins ingrat et bien payé"

"Mesdames et messieurs il est 14h, la baignade ouvre ses portes, il fait beau et l'eau est à 23°C !" : c'est par ces mots qu'Emile prend son service. Le jeune Creusois travaille de 14h à 19h tout l'été, six jour sur sept. "On peut faire des choses le matin, mais on n'a pas de week-end ou de congés en juillet-août, c'est un style de vie", commente-t-il.

Un "style" qu'il a découvert à 20 ans. Depuis, ce job d'été est devenu son métier à l'année puisqu'il a passé d'autres diplômes pour être maître nageur, en plus du BNSSA, le brevet de sauveteur requis pour surveiller les plages. Il résume : "C'est un job d'été qui est moins ingrat comparé aux autres, et qui permet de voyager. C'est sympa, l'ambiance est cool et on a un beau cadre." Le salaire est aussi confortable selon lui : il touche 1.800 euros net au Bourg-d'Hem, pour trente heures par semaine.

Emile travaille six jours sur sept de 14h à 19h tout l'été au Bourg-d'Hem. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"50% du temps, c'est calme"

La surveillance en Creuse n'a rien à voir avec celle sur les côtes atlantiques. Au Bourg-d'Hem, "50% du temps, c'est calme, on fait surtout de la bobologie, des petites blessures ou des piqures." Emile est également chargé de faire la police pour s'assurer du respect de plusieurs règles : interdiction des chiens sur la plage par exemple.

Il peut également rappeler à l'ordre les parents qui laissent leurs enfants sans surveillance en plein soleil : "On surveille mais les enfants sont sous la responsabilité des parents", explique-t-il.

"On a réussi à sauver quelqu'un qui a failli mourir"

Emile le reconnaît : parfois, il s'ennuie. "On est là quand il pleut et qu'il n'y a personne pour se baigner à part un Hollandais", plaisante-t-il. Il faut donc se forcer à rester vigilant, car un accident est vite arrivé. En Creuse, les interventions sont tout de même rares : "Depuis que je fais des saisons ici, je suis sorti deux fois à l'eau : une fois pour quelqu'un qui paniquait, une autre fois on a réussi à sauver quelqu'un qui a failli mourir."

En revanche son collègue, qui a travaillé sur la côte atlantique, "ne compte plus les interventions". L'important pour Emile est de réussir à garder son calme : "le fait d'aller secourir quelqu'un, de le sortir de l'eau, c'est gratifiant".

