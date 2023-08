Job d'été en Creuse : Garance, 20 ans, serveuse dans un restaurant à Guéret

On entend parfois que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. On tord le cou aux clichés en vous proposant une série sur les jobs d'été en Creuse. Pendant cinq jours, nous vous proposons cinq portraits de jeunes motivés, qui passent leurs vacances à bosser. Après Jade, réceptionniste dans un camping à Boussac , rencontre avec Garance, 20 ans, serveuse à la Plage de Courtille à Guéret.

"Je ne pensais pas être aussi fatiguée"

Pour le premier job d'été de sa vie, Garance est servie, et c'est le cas de le dire. Cette jeune Creusoise qui habite Pionnat passe ses jours de repos à... dormir "toute la nuit et une grande partie de la journée". Elle attaque le boulot le matin vers 11h, jusqu'à 15h, puis reprend de 18h à la fermeture. Elle commence souvent sa journée par du ménage, ou le remplissage des frigos. Il faut ensuite préparer les tables, ouvrir les parasols, dresser le couvert, accueillir et servir les clients, et tout ranger, tout nettoyer.

Elle finit ses journées épuisée : "C'est super intense, le pire c'est quand il pleut, on doit tout monter, et quand il refait beau, on doit tout redescendre en terrasse". Elle a des douleurs au dos et aux pieds : "J'espère que ça va passer parce que si je suis déjà cassée à 20 ans, ça craint." Elle ne dirait pas non à un autre été comme serveuse, mais n'envisage pas de faire ce métier toute l'année : "Toute une vie, c'est super dur."

"J'ai surmonté ma timidité"

Malgré la fatigue, elle est satisfaite de son été : "C'est cool, ça se passe super bien." Elle a tout appris sur le tas : prendre les commandes, les envoyer en cuisine, faire la mise en place, tenir les assiettes ("mais ça je n'y arrive même pas"). Elle aime particulièrement servir les desserts et faire du kir.

Elle est en contrat de mi juin à fin août. Les débuts ont été acrobatiques : "Pour prendre les commandes c'était une catastrophe, ça m'est arrivé de ne pas envoyer la commande en cuisine, du coup les gens attendent et je me sens mal." Ce travail lui permet également de surmonter sa timidité : "Je parle avec les gens et ça se passe bien." Le milieu de la restauration l'attire car elle aimerait devenir barmaid, c'est-à-dire serveuse de bar.

Garance touche un salaire pour la première fois de sa vie, et elle est en plein dilemme : que faire de cet argent ? La jeune fille hésite : "Je mets de côté pour des voyages, mais en même temps je voudrais m'acheter un nouveau téléphone..." Un problème de riche ? "Oui, rigole-t-elle, mais ça ne va pas durer."

