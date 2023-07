Job d'été en Creuse : Jade, 20 ans, réceptionniste dans un camping à Boussac

On entend parfois que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. On tord le cou aux clichés en vous proposant une série sur les jobs d'été en Creuse. Pendant cinq jours, nous vous proposons cinq portraits de jeunes motivés, qui passent leurs vacances à bosser. Première rencontre : Jade, 20 ans, réceptionniste au camping de Poinsouze à Boussac.

"Je voulais passer l'été à la campagne"

Etudiante en psychologie à Lyon, Jade voulait un job d'été pour payer ses études et financer la location d'un nouvel appartement. Elle avait aussi envie de grand air : "Je voulais quitter la ville parce qu'on est mieux en campagne l'été." Elle tombe sur une petite annonce pour travailler au camping quatre étoiles de Poinsouze, à Boussac. Elle postule à l'été 2022 : "Ca m'a plu la première année donc je suis revenue cette année."

"L'an dernier j'avais tellement besoin de me déconnecter avec ma vie à Lyon, que travailler m'a fait plus de bien qu'autre chose, j'ai passé un super été", sourit-elle. Il y a une bonne ambiance au camping : "C'est très familial. Le soir après le restaurant, on se retrouve entre nous pour boire un verre."

"Il faut aimer le relationnel"

Pas le temps de s'ennuyer avec ce job d'été : "Il faut aimer le relationnel et le contact avec la clientèle. Les clients arrivent, on les emmène à leur emplacement, on revient, d'autres clients arrivent, on n'a pas le temps de s'arrêter, ça j'aime bien."

Hormis l'accueil, Jade est aussi chargée de vendre le pain ou tenir l'épicerie, et tenir les comptes pour éviter les erreurs de caisse. Elle répond également aux demandes des clients et les conseille sur des idées de sortie. Elle-même est séduite par la beauté des paysages : "Par rapport à ce qu'on dit, la Creuse c'est quand même pas mal, il y a beaucoup de choses à faire. Les jours de repos j'essaie de me balader, je fais ce que je recommande aux clients, ça me permet de mieux connaître la région."

"Je parle anglais tous les jours"

Travailler dans le tourisme implique de parler plusieurs langues : "C'est le critère numéro un qu'on m'a demandé quand j'ai postulé", explique Jade. La Creuse est en effet très appréciée des Néerlandais, Belges et Anglais notamment. "Faire une saison entière en ne parlant quasiment que anglais m'aide beaucoup, parce qu'à l'université on pratique beaucoup moins qu'au lycée, j'avais un peu perdu mon anglais."