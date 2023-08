Job d'été en Creuse : Johana, 18 ans, une Parisienne apprentie maraichère

On entend parfois que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. On tord le cou aux clichés en vous proposant une série sur les jobs d'été en Creuse. Pendant cinq jours, nous dressons cinq portraits de jeunes saisonniers motivés. C'est le cas de Johana, 18 ans : elle habite à Paris mais elle passe toutes ses vacances dans les serres du potager de Saint-Hilaire, à Saint-Hilaire-la-Plaine.

"Je n'ai jamais été aussi heureuse de me lever le matin"

La jeune Parisienne ne connaissait rien au travail de la terre avant de commencer. Ses parents ont une maison secondaire en Creuse, près d'Ahun. Pendant sa dernière année de lycée, elle y a passé toutes ses vacances, mais pas question de flâner : "Je ne me voyais pas rester sans rien faire, et j'ai besoin d'argent pour mes études à Limoges et pour passer mon permis." Johana voulait aussi se changer les idées : "Paris c'est nul, enfin ce n'est pas pour moi, et j'avais besoin de me vider la tête."

Johana partait de loin : "Je n'avais jamais vu un plant de patates de ma vie !", rigole-t-elle. Il a fallu mémoriser les innombrables variétés de tomates, de salades... Elle apprend aussi à conduire le tracteur : "C'est une grande découverte de tous les jours. Chaque soir je me couche en ayant appris quelque chose. Je n'ai jamais été aussi heureuse de me lever le matin."

"Un travail qui a du sens"

Le lever justement se fait aux aurores, puisque Johana embauche souvent vers 7h. Elle travaille dans les serres et sur les marchés. "Ca impose de ne pas faire la fête tous les soirs, mais je me sens utile, c'est un travail qui a du sens."

Aussi enrichissante qu'elle soit, cette expérience n'a pas fait naître une vocation : "Je ne me vois pas faire ça toute ma vie, c'est très physique." Elle a d'autres ambitions professionnelles : "Je veux faire médecine, je veux être gynécologue. Mais justement, je trouve ça bien, avant de me lancer dans des études comme ça, de tester d'autres voies."

"Un plaisir d'avoir les ongles noirs"

Elle a travaillé pendant les quatre saisons et a donc le bonheur de récolter les légumes dont elle a planté les graines et repiqué les plants. Elle s'émerveille : "Je vois mes tomates pousser, je trouve ça dingue !" En tant que Parisienne, elle est très fière d'avoir découvert l'agriculture : "C'est un plaisir d'avoir les ongles noirs, vraiment. A chaque fois que je rentrais à Paris, je ne me lavais pas les mains pour bien montrer la terre, j'étais trop fière d'apprendre à cultiver la terre, surtout dans le monde dans lequel on vit."

Ce job d'été l'a amenée à se surpasser : "J'en ai vu beaucoup arrêter parce qu'ils ne tiennent pas, moi j'ai pensé à abandonner mais je reviens à chaque fois parce que je me sens bien." Il y a aussi une fierté, en tant que femme, à exercer un métier physique : "Dans tout cela il y a une petite revendication féministe, de vouloir travailler dans les champs même si je n'en n'ai pas le gabarit."

