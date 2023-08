Job d'été en Creuse : Mathéo, 16 ans, animateur de centre aéré à Gouzon

On entend parfois que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. On tord le cou aux clichés en vous proposant une série sur les jobs d'été en Creuse. Pendant cinq jours, nous vous proposons cinq portraits de jeunes motivés, qui passent leurs vacances à bosser. Après avoir découvert Jade, réceptionniste dans un camping et Garance, serveuse dans un restaurant, rencontre avec Mathéo, 16 ans, animateur de centre aéré.

"C'est sportif, mais je m'amuse"

Alors qu'il n'est même pas majeur, Mathéo n'est pas du genre à passer l'été les doigts de pied en éventail. Ce jeune Creusois qui habite Saint-Loup avec sa mère et Champsanglard avec son père a décidé de passer le BAFA, le diplôme d'animateur. Après une semaine de théorie, il fait son stage pratique au centre aéré de Gouzon cet été, pendant un mois.

"Je ne suis pas du tout déçu, je m'amuse beaucoup, même si c'est sportif", sourit le jeune homme. "J'adore gérer les petits, jouer avec les grands, on partage des bons moments avec eux." Mais n'est-ce pas une trop grande responsabilité, à 16 ans, de s'occuper de très jeunes enfants ? "Une fois j'ai paniqué, parce qu'un petit a failli se faire mal, mais il ne faut pas être stressé, il faut rester calme."

"Ce n'est que du travail d'équipe"

Il estime avoir beaucoup appris : "Je gère des enfants de trois à cinq ans, y compris les petites têtes brûlées." Il sait désormais mieux gérer son temps, et travailler en équipe : "Sans travail en équipe, on n'arrive à rien."

Il encourage les autres jeunes à se former : "Au début j'étais un peu stressé, mais il faut respirer un bon coup et se lancer, c'est une très belle expérience". Lui-même a eu l'envie de passer le BAFA grâce à son prof de sport du collège : "Je suis là aujourd'hui grâce à lui, il m'a donné le goût d'apprendre des activités sportives aux enfants."

Mathéo envisage de passer ses prochains étés comme animateur... ou surveillant de baignade : "On verra où l'avenir me portera !" Dans les deux cas, pas d'inquiétude, ce sont des secteurs qui recrutent.

