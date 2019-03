Job-dating à Delle : le BTP recrute dans l'aire urbaine

Le BTP cherche à recruter dans l'aire urbaine. Un job-dating intitulé "Faites du BTP" était organisé ce mercredi à Delle entre recruteurs et chercheurs d'emplois. L'objectif : rendre plus attractif un secteur souvent délaissé.

Delle, France

Le secteur du BTP recrute et certaines entreprises souhaitent le faire savoir. Ce mercredi, Manpower BTP de Belfort en partenariat avec le Département du Territoire de Belfort a organisé la deuxième édition du job-dating "Faites du BTP" au Point accueil solidarité du département à Delle. Près de quarante candidats ont pu rencontrer les recruteurs et les acteurs de l'emploi du département.

Un secteur créateur d'emplois

Actuellement, 34 emplois sont à pourvoir pour des missions d'intérim chez Manpower dans l'aire urbaine. "Nous avons des offres en permanence dans la maçonnerie, dans le second oeuvre et dans le domaine des travaux public" affirme Frédéric Machin, en charge du recrutement BTP chez Manpower BTP Belfort.

Le BTP recrute à tous les niveaux de qualifications :"On cherche tous niveaux de postes. Entre décembre à mars, on va rechercher des personnes qui ont de réelles qualifications comme électriciens, des maçons, des plombiers etc... Plus on se rapproche de la période estivale, plus l'offre va s'ouvrir à des gens qui n'ont pas forcément de compétences particulières. L'envie de s'investir dans le domaine va suffire." ajoute le responsable des recrutements BTP à Belfort.

Un secteur pourtant peu attractif pour les candidats

Pourtant, victime de sa réputation, le BTP a pourtant du mal à recruter. L'événement est aussi l'occasion de rendre plus attractif les métiers du bâtiment : "Le bâtiment est souvent vu comme peu valorisé à titre personnel alors qu'il y a des réelles évolutions possibles. Et en terme de rémunération on est complètement au niveau de ce qu'on peut gagner dans le domaine industriel voire au-delà" précise Frédéric Machin. Il insiste également sur les normes de sécurité qui ont beaucoup évolué ces dernières années.