Job dating à Gujan-Mestras ce mercredi : 250 offres d'emplois

Le Pôle emploi de La Teste-de-Buch et la Communauté d'agglomération du Sud Bassin organisent ce mercredi un forum de recrutement. Entreprises et candidats ont rendez-vous à la Maison des arts à partir de 8h30.

50 entreprises seront présentes toute la journée à la Maison des arts en face de la gare de Gujan-Mestras. Elles viennent proposer 250 offres d'emploi dans la grande distribution, la restauration, l'hôtellerie, l'aide à la personne et les campings.

L'événement est organisé par Pôle emploi en partenariat avec la Cobas (la Communauté d'agglomération du Sud Bassin). C'est une opération de recrutement à l'approche de la saison estivale.

En cette année de Covid les entreprises du Bassin d'Arcachon ont bien du mal à trouver des saisonniers. La période de recrutement a été plus courte et les candidats sont plus rares que d'habitude.

Il y a donc encore des places à prendre pour ceux qui veulent travailler cet été, notamment dans la restauration. Et pour ceux qui auraient des doutes sur leurs compétences dans ce secteur, le centre de formation Bassin Emploi propose des mini stages en accéléré à l'approche de l'été.