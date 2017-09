Job Touraine, un nouvel outil pour faire baisser le chômage en Indre-et-Loire ?

Alors que le taux de chômage baisse très légèrement dans notre département au mois d'août, le département vient de lancer Job Touraine. Un site internet dédié à l'emploi de proximité et qui prend en compte les contraintes géographiques et de mobilité.

Le taux de chômage baisse très légèrement en Indre-et-Loire au mois d'août : -0,1%. Il augmente de 0,6% en France et même 0,8 dans la région Centre-Val-de-Loire. L'Indre-et-Loire compte 60.400 chômeurs toutes catégories confondues (29.900 en Cat A). C'est bien pour faire diminuer le chômage et faire reculer le nombre de personnes inscrites au RSA en Touraine ( près de 17.000 bénéficiaires) que le Conseil Départemental vient de lancer Job Touraine.

Un site internet avec un système de géolocalisation

Job Touraine, c'est un site internet dédié à l'emploi de proximité. Un site avec un nouvel outil, un système de géolocalisation qui permet de rapprocher recruteurs et demandeurs d'emploi, et de prendre en compte les problèmes de mobilité. Le demandeur d'emploi va pouvoir déposer son offre en fonction de ses compétences. Et le site va repérer ces compétences et lui proposer des offres adaptées explique Martial Bourdet est directeur de l'insertion au département. Le site organise le matching en gélocalisant les offres.

Le site propose des offres dans le rayon que le demandeur d'emploi a sélectionné, et en fonction de sa mobilité : en voiture, à pied.....

Le même type de site existe dans le Loir-et-Cher. Il fonctionne depuis le début de l'année. En 6 mois il y a eu 150 retours à l'emploi de personnes inscrites au RSA. On est dans une logique de proximité. On favorise la personne qui est proche de telle ou telle entreprise, même si elle a moins qualification, détailleMartial Bourdet directeur de l'insertion au département.