Jobs d'été, c'est le moment de postuler

Il est grand temps de postuler pour ceux qui souhaitent travailler cet été. Le CRIJ Bretagne, Centre Régional d'Information Jeunesse, organise ce mercredi, son traditionnel forum "Jobs d'été et emplois saisonniers" à Rennes.

Anne Charpentier, du CRIJ Bretagne était l'invitée de France Bleu Armorique

L'agriculture grand pourvoyeur d'emplois saisonniers

Les jobs d'été, "il faut y penser dès maintenant", certaines entreprises ont même déjà lancé le recrutement. C'est le cas dans l'agriculture qui a besoin de "bras" l'été, pour les différentes productions bretonnes. Demain à Rennes, l'association AEF 35 sera présente, pour renseigner spécifiquement sur les jobs à pourvoir dans le secteur agricole.

Ne pas négliger la candidature spontanée

Pour trouver un emploi l'été, il y a bien sûr les offres collectées par le CRIJ Bretagne, mais aussi Pôle Emploi et le boncoin. Mais Anne Charpentier recommande la plus grande vigilance, pour ne pas s'exposer à des arnaques (salaire anormalement élevé, avance d'argent, etc.). Autre conseil, "ne pas hésiter à faire des candidatures spontanées".

Le forum du CRIJ Bretagne, ce mercredi 1er mars, Esplanade de Gaulle

Les jobs d'été aussi pour les mineurs

Ce mercredi à Rennes, les jeunes pourront rencontrer une trentaine d'employeurs (Ville de Rennes, Mc Donald's, LIDL, OnetServices, etc.). Ils pourront également se renseigner sur le droit du travail et les conditions de rémunération, des syndicats étant présents. Attention, ce droit du travail peut être différent en cas de job à l'étranger. À noter aussi qu'un jeune peut travailler dès 16 ans avec une autorisation parentale, voire même dès 14 ans, sous certaines conditions. Mais le principal frein aux jobs d'été pour les plus jeunes reste l'absence de moyen de locomotion, pour se rendre sur son lieu de travail.