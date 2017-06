Jobs d'été en Mayenne : mode d'emploi

Chaque année, c'est la même histoire, les étudiants se mettent en quête d'un job saisonnier. Selon une étude, un jeune sur deux a exercé une activité rémunérée l'été dernier. Et les jeunes mayennais n'échappent pas à la règle. Par Johan Bescond.

Financer ses études, payer son permis ou partir en vacances, à chacun sa motivation. Cette année encore, les jeunes français vont profiter de leurs vacances pour tenter de travailler et mettre un peu d'argent de coté. Selon une étude de Pôle emploi et du centre de recherche pour l'étude et l'observation des condition de vie (Crédoc), un jeune sur deux a exercé une activité rémunérée l'été dernier. Et comme leurs jeunes concitoyens, les étudiants et lycéens mayennais, en âge de travailler, vont également se mettre au boulot durant les mois de juillet et août.

Serveuse, caissier, animatrice ou encore ouvrier à l'usine, il y en a pour tous les goûts. Ou plutôt pour toutes les motivations car en règle générale, il faut savoir ne pas se montrer trop exigent : " Cette année je vais travailler à l'usine. Il y a des secteurs qui recrutent plus d'étudiants que d'autres... Il ne faut pas prétendre aux meilleurs jobs quand on est étudiant sans qualification. Quand on a pas d'expérience ni de piston comme moi, c'est compliqué, " rigole Gwenoline, étudiante à l'IUT de Laval. " Ils nous demandent une expérience, sauf qu'on ne l'a pas. Nous on répond qu'on a juste notre Bac et souvent, ce n'est pas ce qu'ils attendent, " confirme Camille, sa camarade de promo. Conscientes des difficultés pour trouver un emploi saisonnier, les deux étudiantes ont pris les devants en démarchant directement les entreprises et ont saisi les opportunités qui se présentaient à elles : " J'ai regardé sur les sites spécialisés qui répertorient les offres, j'ai envoyé plusieurs CV et j'ai été prise pour les deux mois, " confirme l'une d'entre elles.

Comment pallier le manque d'expérience

Le manque d'expérience, c'est le talon d'Achille des jeunes saisonniers. En règle générale, il est déjà difficile de trouver un emploi, alors imaginez donc avec un CV totalement vierge. C'est notamment le cas de Violette, Sophie et Nive. Ces trois lycéennes sont en terminale au Lycée Ambroise Paré et préparent actuellement le bac. Pour pallier à cet obstacle, elles ont chacune trouvé une astuce pour pour pouvoir travailler cet été.

Violette a 17 ans et travaillera comme animatrice dans un centre de loisirs à Laval : " C'est un boulot que je voulais faire depuis longtemps et je me suis dit que pour trouver facilement un job, il fallait que j'ai mon BAFA (brevet d'aptitudes aux fonctions d'animateurs), donc je l'ai passé toute cette année avec des formations et des stages. Surtout qu'à Laval, ils ne prennent pas d'animateurs non-qualifiés." Son amie Nive, elle, a choisi d'élargir sa zone de recherche afin d'augmenter ses chances de décrocher un emploi. Elle a réussi à se faire embaucher dans un restaurant sur la côte bretonne, là où l'activité touristique créer beaucoup d'emplois pour les jeunes saisonniers : " J'ai distribué mon CV sur tout Cancale (35) et je n'ai reçu qu'une seule réponse, " précise-t-elle avant de poursuivre, " heureusement, j'ai eu la chance que les restaurateurs connaissent ma famille." Sophie ira pour sa part découvrir les charmes de l'Italie, comme jeune fille au paire : " Dans une ville comme Laval on est beaucoup à chercher un job à la fin du lycée, donc beaucoup d'emplois sont pris dans l'année. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute."

Quelques jobs encore disponibles en Mayenne

Il est vrai qu une fois arrivé au mois de juin, les emplois disponibles commencent à se faire de plus en plus rares, notamment en Mayenne. Certains jeunes ont déjà postulé il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et les entreprises du département ont presque toutes bouclé leur recrutement pour cet été. Néanmoins, il reste encore quelques opportunités à saisir. La CAM, la coopérative des agriculteurs de la Mayenne, cherche notamment des manutentionnaires dans plusieurs communes du département. L'association Tourisme et Loisirs 53 cherche quant à elle des animateurs pour emmener des personnes atteintes de handicaps mentaux en vacances. La seule condition requise pour pouvoir postuler à ces offres d'emplois : avoir son permis de conduire. Pour les autres, il reste toujours les agences d'intérim mais plus l'été approche, plus les places risquent d'être chères.