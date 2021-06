Jobs d'été : où trouver les meilleures annonces ?

Vendeur de beignets, animateur de colo, cueilleur… L'été, les jobs sont nombreux et variés, et permettent de renflouer les caisses avant une nouvelle année d'étude. Alors que les lycéens débutent ce lundi le Grand oral, après une année d'épidémie éprouvante psychologiquement et financièrement, nous avons rassemblé quelques idées et initiatives pour leur permettre de trouver, une fois la fin des épreuves, un petit boulot en juillet/août.

Des récoles pour ceux qui aiment le grand air

Cueillettes de tomates, de fraises, d'échalotes, de pommes… Il y a beaucoup plus d'offre que de demande en ce moment sur les sites d'intérim ou sur Pôle emploi. La difficulté est de trouver un logement, si le job n'est pas à proximité. Sachez que le producteur qui accueille peut loger le saisonnier à titre grâcieux, à négocier. Un autre site recense ces annonces.

Plus traditionnels, il y a également les jobs de vendeurs ambulants qui recrutent, beignets, paréos, sur les plages. Le site "student job" propose par exemple pour cet été entre 1.500 et 3.000 euros par mois pour déambuler sur les plages du Var. Autre option : moniteur de colonies de vacances. Si vous n'avez pas le BAFA, ce n'est pas rédhibitoire. Surtout à la dernière minute ! De nombreuses annonces circulent en ce moment sur Facebook.

L'hôtellerie/restauration manque de bras

Avant même la réouverture des bars et des restaurants, l'UMIH lançait un appel à la main d'œuvre. Le secteur manque chaque été de 100.000 saisonniers, phénomène accentué par la crise économique où de nombreux professionnels du service ou de la restauration se sont reconvertis, laissant encore plus de postes vacants. Alors n'hésitez pas à laisser votre CV dans les bistrots du coin !

Il y a aussi l'option animateur de campings. Plusieurs chaînes réservent des postes aux moins de 26 ans pour les aider cet été, comme les campings Maëva ou Homair Vacances. Le Club Med embauche aussi, pour ses clubs dans le monde entier, un millier de Gentils Organisateurs, ces animateurs qui vous encadrent tout le long de votre séjour - et vous entraînent pour danser autour de la piscine.

Des initiatives pour aider les jeunes

Il existe des initiatives pour aider les jeunes dans leurs recherches perturbées par la crise. Il y a pas moins de 40.000 annonces à retrouver sur le site du gouvernement "1 jeune, 1 solution", pour tous les goûts, laveur de vitre, hôtesse d'accueil… La CAF aide aussi les 16/18 ans qui ont plus de mal à trouver en étant mineurs.

Le dispositif "argent de poche" leur propose des petits travaux. Par exemple, 15 euros la demi-journée pour désherber, débroussailler les espaces verts des communes.