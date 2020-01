Johnny, HK et les Saltimbanks, Trust et Queen, la playlist des manifestations à Caen

Caen, France

"Faites du bruiiiiit !" En tête de cortège, c'est un duo qui s'occupe de mettre l'ambiance pour la CGT mercredi 29 janvier lors de la 8e journée interprofessionnelle nationale de grève contre la réforme des retraites. Au micro, Denis Bréant, près de 20 ans d'expérience pour celui que certains appelle l'animateur de radio CGT. Et dans le camion, Jean-Louis Kozik gère la musique. Il a tout une playlist pour assurer pendant plus deux heures de manifestations. "Des musiques à texte et engagées, un peu rock, un peu reggae, il peut y avoir plein de choses."

Ecoutez le plus de l'info sur les tubes des manifestations Copier

LE groupe du moment pour Jean-Louis Kozik, c'est HK et les Saltimbanks, une formation du Nord de la France qui voit son titre On lâche rien repris dans toutes les manifestations. "Il y a aussi Les Fatals Picards qui fonctionnent bien."

Autre classique : Antisocial de Trust, sorti en 1980. "C'est un titre qui a 40 ans mais qui reste tellement d'actualité, commente le syndicaliste, on a un gouvernement qui n'a jamais été aussi antisocial, on n'a jamais connu ça."

Jean-Louis Kozik, "DJ" de la CGT à Caen, gère sa playlist depuis le camion du syndicat © Radio France - Marcellin Robine

Une manifestation, c'est comme une boîte de nuit, deux syndicats, deux ambiances : chez Sud, des militantes en bleu de travail ont préparé une chorégraphie sur un tube des années 80, À cause des garçons, rebaptisé À cause de Macron.

Des intermittents du spectacle investissent ensuite le plateau d'un camion pour un concert ambulant : le concept, reprendre des chansons connues et changer les paroles : La Salsa du démon devient La Salsa du Macron, les musiciens improvisent sur Gabrielle de Johnny Hallyday... une façon de faire du défilé une fête. "On n'a pas envie que ce soit une marche funèbre, explique Alexis, un des paroliers du groupe. On n'est pas là pour faire le deuil des retraites. Au contraire, on est là pour exiger un modèle social qui est le notre et qui est le meilleur au monde, que l'on tient du conseil national de la résistance, avec le sourire, en s'amusant parce que l'austérité, ce n'est pas nous, c'est le gouvernement."

La dernière trouvaille des grévistes, une reprise de We will rock you de Queen. Les manifestations promettent d'être joyeuses encore longtemps à Caen.