Joigny : L’hôtel Le Rive Gauche fermé après un incendie

C’est un drôle de réveil que les vingt-quatre résidents de l’hôtel – restaurant Le Rive Gauche à Joigny, ont subi jeudi au petit matin. Ils ont été évacués avec les deux membres du personnel suite à un incendie qui a démarré dans un bâtiment contigu. Le feu a été assez vite maîtrisé mais il a dévasté 50 m2 de comble situé au-dessus des cuisines de l’établissement. Il n'y a pas eu de blessés.

La zone technique de l'établissement sinistrée

Le sinistre a surtout touché une zone technique et endommagé par exemple le système de chauffage. « Heureusement la nouvelle cuisine et la salle de restaurant n’ont pas été endommagés » explique Jérôme Joubert, le chef du « Rive Gauche », « mais les dommages nous obligent quand même à fermer jusqu’à nouvel ordre pour les réparations ».

Ce sinistre va nous compliquer encore plus la tâche (Le Chef du Rive Gauche)

L’hôtel était ouvert jusqu’ici et les cuisines du restaurant maintenaient une activité de plats à emporter. « On va se réunir » précise Jérôme Joubert « et travailler de façon à rouvrir le plus tôt possible et répondre à notre clientèle. Nous étions déjà dans une situation compliquée avec la crise sanitaire et ce sinistre va encore nous compliquer la tâche. »