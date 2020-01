Joigny pourrait accueillir un service décentralisé des impôts

L'annonce a été faite par le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, ce mercredi. La ville de Joigny dans l'Yonne a été retenue comme cinquante collectivités pour accueillir des agents de la direction générale des finances publiques actuellement en postes dans des métropoles.

Joigny, France

C'est le résultat d'un objectif fixé par Emmanuel Macron au gouvernement : rapprocher les administrations des citoyens. "C’est une des réponses à la crise de confiance envers l’État de populations éloignées des grandes agglomérations, qui tient notamment à la disparition de certains services publics." indique le ministre Gérald Darmanin.

Des conditions favorables à Joigny

La ville de Joigny dans l'Yonne était candidate comme 408 autres collectivités. Elle a été retenue car elle remplissait un certain nombre de critères fixés par le gouvernement : la situation sociale et économique du territoire, son attractivité, la qualité des solutions immobilières proposées et enfin les conditions d'accueil des agents des finances publiques.

L'arrivée des premiers agents en 2021

Les premiers agents, chargés d'opérations de gestion, devraient arriver dans ces services décentralisés à partir de 2021. Leur mutation se fera sur la base du volontariat. Le ministère s'adresse en particulier à ceux qui font plus de deux heures de transports par jour dans des métropoles et aspirent à une meilleure qualité de vie.

La nature du service reste à déterminer

On ne sait pas encore quel service pourrait voir le jour à Joigny. Le ministère précise dans son communiqué : "la nature exacte des services concernés de la DGFIP, leur dimensionnement, ainsi que le calendrier détaillé des opérations seront précisés dans un second temps en fonction de l’avancée des concertations avec les représentants du personnel."

L'administration y trouvera aussi son intérêt avec l'occupation de locaux moins onéreux dans une ville moyenne que dans une métropole.

D’autres communes seront sélectionnées au printemps 2020 pour une seconde vague de déconcentration.