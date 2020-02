Joigny : un projet de studios de tournage de films en préparation

Deux Joviniens, à la tête d'une société de production, veulent créer à Joigny dans l'Yonne, l'un des plus grands complexes de tournage de films en France. Il a déjà un nom : Constellation Studios. L'idée est ambitieuse et répondrait au manque de studios de grande capacité dans le pays.

Joigny, France

Ils sont à la tête de la société de production Le Coeur de l'homme basée à Joigny et conçoivent depuis le mois de septembre un projet important de studios de cinéma dans le Jovinien : Constellation Studios.

Des films français trop souvent tournés à l'étranger

Jef Guillon est réalisateur et voilà un exemple de ce qui ne va pas dans le cinéma français selon lui : _"_le film La Môme a été tourné principalement dans les studios de Prague (en République Tchèque). Nous croyons que ce genre de projet aurait pu être tourné ici, s'il y avait eu ce genre de dispositif." En clair, la France manque de capacité pour accueillir des grosses productions.

Jef Guillon et Estelle Beauvais sont les fondateurs du projet Constellation Studios à Joigny dans l'Yonne © Radio France - Renaud Candelier

Et Joigny, il y a de l'espace pour accueillir de tels studios de cinéma estime Jef Guillon : "ce complexe de studios de tournage, c'est forcément très grand. Il faut trouver une surface de base qui fasse au moins 50.000 mètres carrés."

Un terrain de cinq hectares minimum

De ces cinq hectares pourrait naître une énorme machine à films, "c'est pensé comme un écosystème", explique Estelle Beauvais, directrice artistique, "il y aurait différents plateaux, il faut pouvoir proposer des bureaux de production, des studios de post-production, des studios de son, des salles de projection, et puis aussi la possibilité de construire du décor, de confectionner des costumes ou d'encore d'héberger des gens, tout pour concevoir des films."

Le coût : environ trente millions d'euros

Evidemment tout cela coûte très cher, environ trente millions d'euros. Le plan de financement est en cours. "Mais _ce n'est pas énorme dans le milieu du cinéma_", rassure Estelle Beauvais, "il faut penser que c'est un projet à la fois régional, français et aussi international. De toute façon aujourd'hui la plupart des projets sont conçus comme cela. L'argent viendra d'un peu partout." Les deux fondateurs du projet ont d'ailleurs rendez-vous avec le Centre National du Cinéma (CNC) pour déposer une demande d'aide financière, dans le cadre du "Plan Studios" lancé au mois de janvier.

L'idée de Constellation Studios est d'offrir une surface de tournage adaptée aux grosses productions internationales - Constellations Studios

Une main d'oeuvre locale

La main d'oeuvre pour faire tourner ces studios sera locale. Le projet pourrait permettre à cinquante voire cent personnes de travailler en permanence, explique Jef Guillon : "il va y avoir des plombiers, des électriciens, des constructeurs, des charpentiers, dépendants des décors qui seront mis en place, on va avoir des métiers très différents qui vont être employés."

Des métiers du cinéma déjà présents dans l'Yonne

Et surtout, insiste Estelle Beauvais, beaucoup de gens des métiers du cinéma habitent dans les environs : "ça paraît fou, ici, dans l'Yonne, mais des profils de Parisiens qui sont venus habiter ici et qui sont encore obligés de se rendre à Paris tous les matins pour aller travailler, il y en a plein. Par exemple, il y a un chef décorateur qui nous a contacté et il ne travaille que pour des équipes parisiennes."

Une volonté écologique forte

Le projet de studios de cinéma à Joigny compte aussi attirer les investisseurs avec sa dimension écologique et développement durable (écomatériaux, production d'énergie et recyclage des matériaux de tournage). Les concepteurs du projet souhaitent le faire aboutir pour 2026.

Constellation Studios recherche des contacts à avec toutes les personnes travaillant dans l'audiovisuel et les métiers du spectacle dans l'Yonne.