Joigny : une boutique de jouets et vêtements pour enfants d'occasion va ouvrir en centre-ville

À partir de ce mercredi, l'association Les Petits Marioles à Joigny collecte les jouets et les vêtements d'enfants, en vue de l'ouverture de sa boutique, place Jean de Joigny le 1er septembre prochain. Vous pouvez déposer vos dons à la boutique les mercredi et samedi.

Tous les types de jouets ont leur place

Dans son atelier, l'association a déjà collecté des dizaines de jouets. "Là, on a un train-puzzle sur lequel on peut rajouter des éléments", montre Thomas, co-fondateur de l'association, "on a une voiture Hello Kitty, là au fond, je pense que ça va plaire. Nous avons aussi pas mal de jeux de société, des circuits pour voitures, des livres pour enfants, etc."

"En France, on jette trois cents tonnes de jouets par an" - Thomas, co-fondateur de l'association Les Petits Marioles Copier

Ces jeux et ces jouets sont parfois délaissés par les enfants pour une bonne raison explique Thomas : "certains jeux comme les Lego, les Duplo ou les Playmobil, ne sont pas forcément complets mais on les garde incomplets. Et puis lentement mais sûrement, on essaie de compléter les personnages, les véhicules pour essayer de les vendre dans l'état le plus complet possible."

Réparer les jouets électroniques, pas simple

Mais face aux pannes électroniques, très courantes sur les jouets, l'association compte faire appel à une autre association jovinienne. "Pour tout ce qui est électronique", précise Thomas, "nous allons travailler avec le Repair café. Ils sont spécialisés dans les objets électroniques, sachant que la réparation d'un jouet, il faut qu'elle soit faite de manière très sûre pour que le jouet puisse être revendu à des enfants."

L'association Les Petits Marioles proposera des prix solidaires, très bas par rapport aux prix du neuf. Actuellement, elle compte une dizaine de bénévoles et espère pouvoir à terme créer au moins un emploi.