Joué-les-Tours : après la liquidation, quel avenir pour le Tennis Club Jocondien ?

Joué-lès-Tours, France

La Touraine va-t-elle perdre l'un de ses clubs phares de tennis, le TC Jocondien? Le club va déposer le bilan officiellement ce jeudi devant le tribunal de commerce, avec tout ce que cela peut entraîner pour les 600 licenciés du club et pour ses quatre salariés. Le club a aujourd'hui un déficit de 20 à 30.000 euros, à cause d'une subvention de la Métropole qui n'arrive pas et d'un procès aux Prud'hommes qui a plombé les finances. L'actuel président Frédéric Ursely a jeté l'éponge. Mais Françoise Giblet, la secrétaire générale du TCJ, explique que le club est prêt à rebondir avec une nouvelle équipe. La liquidation se fera, mais parallèlement on peut remonter une structure. On aura juste une affiliation différente, une structure différente, des membres différents, tout cela avec l'accord de la mairie. On a moins d'argent des collectivités, dont il faut trouver d'autre biais de financement, par du privé.

Les subventions des collectivités locales sont en baisse partout

Le TC Jocondien est le deuxième club du département d'Indre-et-Loire. Son budget est d'environ 250.000 euros. Il utilise, par convention, les installations de la ville de Joué-les-Tours.