Joué-les-Tours - "La direction de Tupperware a décidé de sacrifier ce site pour des raisons de profit financier" - CFDT

C'est ce qu'affirme ouvertement le responsable du syndicat CFDT Chimie-Energie en Indre-et-Loire, Bruno Carraco. Selon lui, tout a été préparé depuis 2 ans, et une cinquantaine de salariés ont quitté le site depuis le début de l'année sous forme de rupture conventionnelle.

"La direction de Tupperware avait préparé son coup depuis juin 2016", voilà ce que dit ouvertement le responsable du syndicat CFDT Chimie Energie en Indre-et-Loire apr_ès l'annonce de la fermeture de l'usine de Joué-les-Tours qui compte 235 salariés. Bruno Carraco affirme que la direction avait annoncé à l'époque une réorganisation du site avec une baisse des effectifs en affirmant qu'il n'y aurait pas de licenciements. Depuis le début de l'année, une cinquantaine de salariés ont quitté le site par des ruptures conventionnelles. Quand on regarde les comptes de l'entreprise, on voit que ça fait 2 ans que la direction a décidé de sacrifier ce site là pour des raisons de profit financier et de conserver uniquement les structures commerciales qui rapportent de l'argent.

Par ailleurs, une réunion sur l'avenir du site et la mobilisation des salariés doit avoir lieu à Tours ce lundi entre les élus et les syndicats CGT et CFDT.