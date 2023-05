Joué-lès-Tours : le collège la Rabière inaugure son premier distributeur de protections périodiques

C'est le tout premier collège d'Indre-et-Loire a bénéficier de distributeurs de protections hygiéniques dans les toilettes. La Rabière, à Joué-lès-Tours les a inauguré cette semaine. Un projet développé par le tout nouveau conseil des jeunes, des élèves de 3ème et de 4ème, élus en 2021.

Après son inauguration, les collégiennes sont presque soulagées d'avoir accès à des serviettes hygiéniques aux toilettes toute l'année. "A la maison, il y a certaines filles qui n'en n'ont pas, donc c'est pratique d'en avoir dans les toilettes du collège", entame une jeune fille. Parler des règles est de moins en moins tabou, mais ces distributeurs simplifient leur vie, "je trouve que c'est pas mal parce que des fois j'oublie de ramener des serviettes et je panique en me disant qu'à tout moment je les ai et du coup je vais devoir demander. Et c'est juste normal d'avoir ses règles."

Un projet qui a pour but à la fois de lutter contre la précarité menstruelle, mais aussi pour facilité la vie des collégiennes. Le collège de la Rabière fait parti des établissements prioritaires. C'est d'autant plus important d'avoir mis ces distributeurs. Un choix voulu par le conseil des jeunes. Sandrine Fouquet est l'adjointe déléguée à la Vie de la Cité aux Relations Internationales et aux Systèmes d’Information. Elle a chapeauté le projet. "On n'est pas stigmatisée, c'est discret, et puis on n'a pas à se sentir gênée, on n'a pas à louper les cours. Parce qu'il faut se dire qu'en 2023, il y a encore des jeunes filles qui ne vont pas à l'école parce qu'elles n'ont aucun moyen. C'est-à-dire que même l'achat d'une serviette est impossible. Elles restent à la maison et elles ne bougent pas pendant huit jours. C'est un budget."

Un projet qui va s'élargir, puisque très prochainement, c'est le collège de l'Arche du Lude à Joué-lès-Tours, lui aussi prioritaire, qui sera équipé de ces distributeurs. Le Département s'est lui aussi engagé à installer des distributeurs de protections périodiques dans les collèges prochainement.