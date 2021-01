Joué-les-Tours : le plan de réorganisation de Michelin va toucher 10% de l'effectif d'ici 3 ans

Le groupe Michelin a annoncé la suppression sur 3 ans de 2.300 postes en France, sans départs contraints, dans le cadre d'un "plan de compétitivité". Le président du pneumaticien, Florent Menegaux, précise qu'il n'y aura pas de fermeture de sites, ni de licenciements. Mais les salariés sont partagés entre "la surprise et la colère".

Pour le site Michelin de Joué-les-Tours, qui compte 200 salariés, le directeur du site, Olivier de Chassey, explique "qu'il y a peu de choses concrètes". Des négociations avec les organisations syndicales vont être ménées pendant 3 ans. Selon Olivier de Chassey, 10% de l'effectif jocondien sera concerné par le plan de réorganisation et de modernisation de l'outil, soit 20 salariés. Le directeur du site de Joué-les-Tours explique que les choses seront "co-construites avec les syndicats". "On va proposer soit des départs en retraite, soit des changements de métiers, soit des postes dans d'autres sites du groupe".

Une modernisation de l'outil de production à Joué-les-Tours

Le site Michelin de Joué-les-Tours s'engage depuis plus d'1 an à moderniser l'outil de production. Michelin a mis 2 millions et demi d'euros dans la modernisation du programme de la calandre (une sorte de grosse machine à tisser) afin d'automatiser le processus de production. Deux tranches sur 3 ont été réalisées. L'atelier Membrane est lui aussi en train d'être modernisé "avec l'arrivée du Data et de l'intelligence artificelle".

Une vingtaine de salariés potentiellement concernés par le plan de réorganisation

Le site de Joué-les-Tours fabrique notamment des renforts textiles et métalliques qui servent à fabriquer les pneus. L'usine jocondienne fournit les sites Michelin de Roanne (pneus haut de gamme), Cholet (4x4 et camions) et enfin Troyes (pneus pour le secteur agricole. Joué-les-Tours fabrique surtout les membranes de cuisson, une sorte de vessie qui sert à cuire les pneus. Ces membranes doivent avoir une durée de vie assez longue pour optimiser le processus de fabrication. Elles sont exportées dans 60 usines Michelin du monde entier (Michelin compte 70 usines au total). Enfin, Joué-les-Tours fabrique aussi des flaps, des fonds de jante (petite bande en catchouc sur le fond de la jante). Cette production en en très nette perte de vitesse (750.000 unités en 2015 contre 50.000 aujourd'hui) avec les tubeless. L'activité qui compte 7 salariés va être arrêtée. Deux salariés vont partir en pré-retraites, les 5 autres vont être réaffectés dans l'usine.

En 2013, Michelin avait fermé l'usine de fabrication de pneus poids lourds de Joué-Lès-Tours, entrainant la suppression de plus de 700 emplois.