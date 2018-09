Joué-lès-Tours, France

Il y avait foule devant les stands des clubs de foot, samedi 1er septembre au Forum des Associations de Joué-lès-Tours. Il faut dire qu'ils sont attrayants : maillots de l'équipe, ballon, coupes remportées sur la table... juste à côté des fiches d'inscription. Eric Bedoyer, président du Joué-lès-Tours Football Club, le confirme : l'effet Coupe du Monde est bien là. "On attend 10 à 15% d'inscriptions en plus par rapport à l'année dernière". Cette nouvelle devrait le ravir mais il y a un problème : comment accueillir ces nouveaux alors que les sous manquent ?

"Ce sera difficile, parce que derrière il faut des éducateurs qu'on va former nous-mêmes, les équipements... il nous faut des sous" explique-t'il, vite soutenu par José Lopez, directeur technique du club de foot portugais de la ville "les licences ça coûte cher, les équipements ça coûte cher. Cumulé ça fait beaucoup d'argent et si on ne l'a pas, on risque de devoir refuser des nouveaux".

Tous les champions sont passés par les clubs amateurs

Sans financement, c'est tout le foot amateur qui est menacé., et avec lui, les futures star de demain selon Eric Bedoyer : "Si on n'a pas de football amateur, on n'a pas de football professionnel. Tous les joueurs de l'équipe de France sont allés dans des clubs amateurs. On espère demain avoir le nouveau Kilian Mbappé !".

Le patron de petits-clubs tire la sonnette d'alarme

Eric Thomas, le président de l'association des clubs de football amateur, a déjà tiré la sonnette d'alarme. "On a dépensé 20 millions d'euros pour la Coupe du Monde, et pour nous, les caisses sont vides !".

Noël Le Graet, président de la Fédération française de football, a promis "une enveloppe importante" pour les petits clubs de moins de 100 licenciés.