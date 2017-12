Un nouveau centre commercial va sortir de terre d'ici moins d'un an et demi (Avril 2019) au sud de Joué les-Tours sur la ZAC de la Liodière. L'enseigne Leclerc dont le magasin était vieillissant près de l'avenue de Bordeaux déménage mais pour intégrer un centre commercial de 20.000 m2 avec sa galerie marchande mais aussi sa station service. C'est un projet vieux de plusieurs années, plus précisément de 2006. Onze ans de retard donc en raison de nombreux recours d'associations et de concurrents devant le Conseil d'Etat. Cette fois, les travaux de fondation et de terrassement viennent de commencer route de Monts. Gervais Marchand est le directeur du futur Leclerc. Cet hyper comptera une galerie de 3000 m2 avec une vingtaine de boutiques.

Notre hypermarché aura une superficie de 6000 m2, plus un mail avec des boutiques d'équipement de la personne et un centre auto et un restaurant rapide - Gervais Marchand, le directeur du Leclerc

L'entrée du Leclerc de Joué-les-Tours - Ville de Joué-les-Tours

Dans un second temps, Leclerc compte aussi ouvrir un magasin de bricolage. A cela il faudra ajouter 1.300 places de parking et plus tard des logements. Un projet qui n'est pas démesuré assure le maire de Joué-les-Tours, Frédéric Augis, et qui vient en complémentarité du commerce de centre-ville.

C'était important d'avoir ce type d'hyper, avec des commerces, dans un ville de 38.000 habitants - Le maire de Joué-les-Tours, Frédéric Augis

L'enseigne Leclerc investit 40 millions d'euros dans ce projet. L'idée est de desservir une partie du Val de l'Indre. Le nouvel hyper, avec la galerie, va compter 180 salariés, contre 80 salariés actuellement pour l'actuel Leclerc.