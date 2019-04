Joué-lès-Tours : Ouverture du centre commercial Leclerc route de Monts

Indre-et-Loire, France

Près de trente ans après les premiers projets d'une implantation d'un hypermarché sur la route de Monts à Joué-lès-Tours, le jour J est venu. Le centre commercial ouvre le mercredi 24 avril à 8h30, après plus d'un an de chantier. Il fait 21.000 m², dont 6.000 m² pour le seul Leclerc. Il emploie 180 personnes (environ 150 équivalents temps plein). Une vingtaine de commerces vont garnir la galerie commerciale. A l'extérieur, on trouve un Norauto et un nouveau McDonald's (dont l'ouverture est prévue début juillet).

Le huitième supermarché sur Joué-lès-Tours

Intermarché, SuperU, Lidl, Leader Price, Netto, Aldi, Carrefour City rien que sur Joué-lès-Tours, sans compter le Auchan sur Chambray-lès-Tours, la concurrence est forte sur le sud de l'agglomération tourangelle, de quoi nourrir les interrogations des jocondiens. L'autre question porte sur le trafic de cette route de Monts, déjà saturée aux heures de pointes. "Le trafic est déjà conséquent, et les camions passent du matin au soir" constate Bernard. Il habite le long de la route. Pour l'heure, aucun projet d'élargissement de la route de Monts face au Leclerc n'est officiellement prévu. L'idée d'un échangeur sur l'A85 est envisagé mais le dossier va prendre du temps concède le maire de Joué Frédéric Augis. En attendant mieux, la ville de Joué-lès-Tours refait entièrement son entrée de ville entre l’entrepôt Tupperware et le rond-point du stade de rugby.

Les travaux en cours devant le centre de la Borde à Joué-lès-Tours © Radio France - Xavier Louvel

Le magasin Leclerc de l'Alouette dans Joué-lès-Tours, qui devait initialement fermer, va finalement resté ouvert. Il restera sous l'enseigne Leclerc Express. Le bâtiment sera fermé le temps de le réhabiliter, de fin avril à septembre.