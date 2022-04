Joué-lès-Tours : Solidarauto 37, à la recherche de dons, reçoit 6 nouveaux véhicules du Crédit Agricole

Ce garage solidaire installé depuis 2018 récupère des voitures données par des particuliers ou des entreprises, les retape et les vend à bas prix à des ménages précaires. La demande augmente.

Guillaume Florenson, directeur de Solidarauto 37, Cyril Fiot, vice-président de la caisse locale de Joué-lès-Tours et Vincent Golliot, directeur des risques et du mutualisme au Crédit Agricole.

C'est un nouveau coup de pouce bienvenu ! Solidarauto 37, garage solidaire à Joué-lès-Tours à destination des personnes à faibles revenus, vient de recevoir 6 véhicules de la part du Crédit Agricole, qui renouvelle sa flotte. Quatre véhicules de la société et deux de la direction, âgés de 4 à 5 ans et qui affichent environ 150 000 kilomètres au compteur.

193 dons en 2021

En 2021, Solidarauto 37 a reçu 193 dons de voitures et l'association a pu en vendre 50, à moins de 3.000 euros l'unité. Un nombre toujours inférieur à l'objectif, fixé à 400 dons annuels, explique Guillaume Florenson, le directeur de Solidarauto 37. "Beaucoup de véhicules ne peuvent pas être remis en l'état, car ils nécessitent trop de frais. Donc il faut qu'on arrive à 400 pour pouvoir en vendre une centaine par an".

Le nombre de bénéficiaires augmente

D'autant que les besoins augmentent : "Quand on a créé l'association, on a fixé l'objectif d'aider 1000 personnes par an, ce qui nous semblait être les besoins du territoire".

En 2021, Solidarauto 37 a accompagné 350 (pour un achat ou une réparation), un chiffre qui augmente chaque année. "Malheureusement, on découvre d'années en d'années que les besoins sont de plus en plus flagrants", commente le directeur de l'association.

C'est pour cette raison que les véhicules d'entreprises sont les bienvenus, car ils complètent les dons particuliers, souvent des voitures "moins bien entretenues et plus anciennes."

Le Crédit Agricole est partenaire de Solidarauto 37 depuis sa création, en 2018, et déjà 20 voitures ont été données. L'association reçoit également des dons de "petites PME et collectivités comme le Département, la Région, la ville de Tours."

De plus en plus de gens viennent, mais ils n'ont pas forcément les moyens de faire ce genre de réparations ou d'achats, donc c'est à nous de trouver des partenaires, d'autres solutions pour essayer de répondre à cette demande.

Un micro-crédit pour acquérir un véhicule

Les deux entités ont également signé une convention "Point Passerelle". Cette structure au sein du Crédit Agricole permet à des clients qui ont subi un accident de la vie d'accéder à des microcrédits sociaux, pour se racheter un logement ou une voiture par exemple. Ici, le partenariat envisage d'aider les bénéficiaires de l'association Solidarauto 37 à acquérir un véhicule "pour retrouver une situation stable, de manière pérenne par le biais d'un prêt bancaire à faible taux".

Pour pouvoir acheter un véhicule ou faire une réparation chez Solidarauto 37, il faut avoir un quotient familial CAF inférieur à 770, ou bien présenter une lettre d'un travailleur social (conseiller Pôle Emploi, assistante sociale...)