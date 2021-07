Joué-lès-Tours : au quartier La Rabière, réparez vos appareils au lieu de les jeter

Ce mercredi après-midi, l'association Régie des quartiers de Joué-lès-Tours propose aux habitants de La Rabière, et d'ailleurs, de venir réparer leurs appareils au lieu de les jeter. Des ateliers de co-réparation gratuits, pour le petit et gros électroménager.

L'association Régie des quartiers remet le couvert. Ce mercredi 21 juillet après-midi, l'association s'installe quartier La Rabière pour des ateliers de co-réparation, avec le propriétaire de l'appareil, le tout gratuitement. Le but est de faire avancer la transition écologique et de réparer les appareils au lieu de les jeter. Peut-être seriez-vous intéressé par l'initiative, comme ces quelques curieux lors de la première date, le 16 juin dernier.

Aspirateurs, tondeuses à gazon, tout y passe !

Ce jour-là, il y avait eu par exemple Aziza, venue avec son aspirateur qui ne s'allume plus. L'atelier de co-réparation de La Régie des quartiers a volé à son secours "ça fait un mois que je ne l'ai pas utilisé et j'avais personne pour le réparer alors c'était une bonne occasion de ramener l'aspirateur. S'il fonctionne, ça m'évitera d'en acheter un autre."

C'est Hamou, l'un des réparateurs, qui prend en charge sa demande, "c'est un peu compliqué, il faut prendre le temps" alors, exceptionnellement, Aziza récupère son aspirateur une semaine après. L'autre réparateur, Abdelhamid, répare la tondeuse d'un habitant de La Rabière. Un problème au niveau du câble d'embrayage, pour faire avancer la machine. En quelques minutes, le problème est réglé, de quoi ravir son propriétaire qui repart avec un large sourire.

SVP Régie, réparations à domicile pour petits budgets

Pendant ce temps, Humberto ouvre son coffre : "regardez mon lave-vaisselle, il est tout neuf, mais il fonctionne plus. Alors, au lieu de le jeter, je viens voir ici si on peut le réparer". Ce n'est pas possible sur place, manque de pièce, mais on l'aiguille vers un distributeur qui en a, et on lui propose un rendez-vous à son domicile pour venir lui réparer sa machine. L'association propose également un service appelé SVP Régie, où un technicien se déplace chez les habitants de La Rabière pour réparer des appareils ou encore démonter un meuble, avec des prix très faibles pour les petits budgets.

L'écologie comme maître-mot

Tout ce projet de co-réparation solidaire a été pensé par Isabelle Robert, chargée de lien social et de développement durable à la Régie des Quartiers. Elle avance une raison simple : l'écologie. Pour elle, "le meilleur des déchets est celui qu'on ne jette pas, mais aussi qu'on n'achète pas (pour rien). Notre souhait, c'est de réparer le maximum de choses et qu'il y ait de moins en moins de déchets dans notre quartier, que ce soit de plus en plus joli".

Les prochains ateliers de co-réparation dans le quartier de la Rabière se tiendront les mercredi 22 septembre et 13 octobre prochain.