Joué-les-Tours : un don de sept voitures pour Solidarauto 37, à point nommé en pleine crise économique

La société Eiffage a fait un don de sept voitures au garage solidaire de Joué-les-Tours. Un geste qui tombe à pic alors que le garage reçoit de plus en plus de demandes, conséquence de la crise économique liée à la Covid-19.

Les sept Citroën ronronnent sur le parking de Solidarauto 37, ce garage solidaire installé à Joué-les-Tours qui vient en aide aux personnes en situation précaire. Les véhicules sont tous siglés Eiffage puisque c'est un don de la société qui renouvelle son parc de véhicules professionnels.

Un don qui arrive à point nommé. Tout d'abord parce que les véhicules professionnels sont bien souvent en meilleur état que les voitures données par les particuliers. "On ne garde qu'un quart des véhicules de particuliers qui nous sont donnés, alors que la grande majorité des véhicules d'entreprises vont pouvoir être gardés et vendus, ils sont mieux entretenus et ont un kilométrage plus faible" explique Guillaume Florençon, le directeur de Solidarauto 37.

Nos bénéficiaires sont souvent les premiers à avoir perdu leur travail après le premier confinement - Guillaume Florençon, directeur de Solidarauto 37

Et puis c'est surtout parce qu'avec la crise économique liée au coronavirus, les demandes sont là. Actuellement, le garage solidaire compte 600 bénéficiaires, "la demande est de plus en plus grande" constate Guillaume Florençon "mais nos bénéficiaires ont davantage de difficultés financières puisque ce sont souvent les premiers à avoir perdu leur travail après le premier confinement, des jobs souvent courts, précaires."

Et difficile pour ces personnes de retrouver un emploi sans pouvoir se déplacer. Certes les transports en communs sont nombreux, mais pas forcément adaptés à toutes les situations. "L'Observatoire de la mobilité nous dit qu'une personne sur trois refuse un poste pour des problèmes de mobilité," constate Jean Carré, le président de Solidarauto 37, "parce que l'emploi est trop loin, trop coûteux, parce que les transports en commun ne peuvent pas aller dans toutes les zones d'activités, au pied de toutes les maisons, 24H sur 24." Or affirment les deux dirigeants, nombre de postes sont à pourvoir en horaires décalés.

Solidarauto 37 compte récupérer 400 véhicules cette année, réaliser une centaine de ventes et effectuer près d'un millier de réparation. Le garage s'attend à atteindre le millier de bénéficiaires.