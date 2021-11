Joué-les-Tours : un nouveau quartier d'affaires et 5000 emplois sur l'ancien site Michelin

L'ancien site Michelin de Joué-les Tours va accueillir un nouveau quartier d'affaires d'une valeur de 60 millions d'euros. C'est l'annonce faite hier lors d'une conférence de presse à la mairie de Joué-les-Tours, par le maire de la commune Frédéric Augis et l'ancien responsable du site Michelin. Le groupe a vendu le terrain à deux promoteurs : la SET et Exia, qui ont pour objectif de construire un espace dans le même esprit que le quartier des deux lions.

15 ans de travaux pour ce nouveau centre d'affaires

Cette parcelle de 17 hectares qui était inoccupée depuis 7 ans a enfin trouvé son utilité pour les années à venir puisqu'elle va se transformer en un quartier d'affaire innovant qui pourra accueillir à terme un bassin de 5000 emplois et 180 000m2 de bureaux. Les travaux se dérouleront sur une durée de 15 ans.

D'une grandeur de 17 hectares, l'ancien site Michelin est inoccupé depuis plus de sept ans. - S.Mexmain

Une passerelle piétonne pour rejoindre le lac des bretonnières

Pour rendre cet espace le plus attractif possible plusieurs aménagements vont être effectués. Un espace de verdure central, une zone de restauration, d'hôtellerie, de commerces, des salles de sport ainsi qu'une passerelle piétonne qui franchira la rocade pour rejoindre le lac des bretonnières. "On veut vraiment créer un véritable lieu de vie pour les futurs salariés travaillant dans cette zone. Il faut aussi que ce soit un endroit attractif pour les habitants de Joué-les-Tours, qu'ils aient envie de s'y promener le week-end et en semaine. L'idée de la passerelle piétonne est une illustration de cette facilité d'accessibilité", affirme l'architecte Clément Blanchet.

Ce nouvel espace tertiaire s'organisera autour d'un rond central végétalisé qui centralisera les différents axes de parcours. - Clément Blanchet

Un moment historique pour Joué-les-Tours

Les deux promoteurs Exia et la Set qui ont rachetés le terrain de Michelin pour 10 millions d'euros, promettent une zone innovante et accessible pour les entreprises c'est notamment ce qui a séduit le maire de Joué-les-Tours Frédéric Augis. "Le tertiaire avec des bureaux, des lieux de vie, des restaurants, des endroits où on peut travailer mais aussi se détendre et bien ça n'existe pas à Joué-les Tours. C'est l'objet qui nous manquait en terme économique. C'est un moment historique pour la commune, on en a pour quinze ans, avec la plus belle des finalités, créer 5000 emplois sur le territoire".

L'architecte Clément Blanchet, choisi pour ce projet, connaît bien les problématiques de la commune de Joué-les-Tours puisqu'il est lui même Tourangeau. © Radio France - Jean Rinaud

Une deuxième réunion entre promoteurs et la mairie devrait être fixée d'ici juin 2022 pour mieux affiner le projet. Les débuts des travaux sont eux prévus pour janvier 2023.