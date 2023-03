Joué-lès-Tours : une filiale de La Poste reconditionne des anciens vélos de facteurs et les met en vente

Chaque semaine, une cinquantaine de vélos électriques de facteurs, venus toute la France, arrivent à Joué-lès-Tours, où est situé l'entrepôt de Nouvelle Attitude, une filiale du groupe La Poste. C'est là qu'il commencent le début de leur seconde vie. Tous ne sont pas forcément en bon état. Hervé, salarié positionné sur l'un des deux postes de démontage, est chargé de l'inspection. Il vérifie tout de A à Z et commence à dévisser chaque partie de la petite bicyclette jaune en face de lui. "Je regarde l'état de toutes les pièces et je vois celles qu'il faut jeter ou garder."

La selle, la chaîne, les poignées et la batterie doivent être rachetées. Car trop abîmées par les années de tournées. Le reste est réemployé à partir du cadre nu, préalablement passé chez le thermo-laqueur. Une fois entièrement remontés, ces vélos n'ont plus grand chose à voir avec celui, très jaune, du facteur. Il en existe en plusieurs coloris pour plaire au plus grand nombre.

Hervé, salarié en insertion, est en train de démonter un vélo. © Radio France - Adrien Bossard

Un ancien postier à l'origine du projet

"C'est le principe du recyclage qui m'a plu, explique Julien, l'un des cinq salariés en insertion - bientôt six - embauchés par Nouvelle Attitude sur ce projet. Avant, j'étais dans l'aide à la personne. J'ai entendu parler de cette activité et ça m'a intéressé. On est dans une société de surconsommation. Il serait temps de passer à un système où l'on réutilise plus. Et puis, ça peut faire des emplois dans des domaines auxquels on n'avait pas forcément pensé. Je suis content d'être ici."

Rien ne se perd, tout se répare. Une devise chère à Marc Lerouilly, le responsable du site jocondien. "Ces vélos électriques sont achetés pour les facteurs et ils ont une durée de vie de cinq ans, explique-t-il. Au bout de cinq ans, sur le principe, ils sont jetés. Et Jean-Marc Pierret, un ancien postier des Vosges et qui est à l'origine du projet, trouvait ça absolument écœurant de jeter autant de vélos qui étaient pour certains en parfait état de fonctionnement. Il a eu l'idée de se lancer dans le reconditionnement et a fait d'abord des essais. Et puis il s'est avéré que c'était plutôt intéressant."

Objectif : 2.000 vélos reconditionnés en 2023

Après un démarrage en douceur, l'an dernier, l'activité change de braquet depuis le début du mois de janvier. "On est monté en compétence, en efficacité, et maintenant, on commence à trouver notre rythme de croisière, poursuit Marc Lerouilly. En général, on arrive à sortir 20 vélos par semaine." L'objectif est de doubler ce chiffre très rapidement pour arriver à en reconditionner 2.000 sur l'année.

Les vélos sont stockés dans l'entrepôt de Joué-lès-Tours, une fois entièrement remontés. © Radio France - Adrien Bossard

Ils sont vendus principalement à des particuliers, à hauteur de 70%. Le reste est vendu à des entreprises ou des collectivités. "On a envoyé des vélos sur la commune de Dieppe, qui est notre plus gros client à ce jour avec une vingtaine de modèles achetés. Et maintenant, j'en envois aussi bien à Toulon, à Marseille, à Rennes, à Lille ou Grenoble... Enfin, à travers toute la France." Prix de base : entre 1.100 et 1.300 euros pour un modèle. Il est possible de rajouter des options comme un petit panier à l'avant, pour faire vraiment comme le facteur.

