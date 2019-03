Joué-les-Tours vote ce soir un budget marqué par un fort niveau d'investissement

Le budget 2019 de Joué-les-Tours est marqué par plusieurs éléments importants : Le haut niveau d'investissement, l'importance de la dette et la stabilité des taux d'imposition, notamment.

Indre-et-Loire, France

La deuxième plus grande ville d'Indre-et-Loire, Joué-les-Tours, vote ce lundi son budget 2019. La municipalité prévoit autour de 20 millions d'euros d'investissements. C'est beaucoup puisque ça correspond à 534 euros par habitant, 200 euros de plus par habitant que la moyenne des investissements dans les villes de taille similaire. Huit millions d'euros serviront à finir les deux grands projets du mandat de Frédéric Augis : le centre de loisirs de La Borde, et deux gymnases.

La dette de la ville de Joué-les-Tours se monte à 30 millions d'euros : c'est autant qu'en 2008, mais c'est plus supportable, car entre-temps, les taux d'intérêts ont fortement baissé. En 2008, les intérêts de la dette coûtaient 1,4 millions d'euros par an contre 440 000 euros aujourd'hui. La dette représente 817 euros par jocondien alors qu'elle dépasse 1 000 euros dans la moyenne des villes de même taille.

A retenir, également : la stabilité des taux d'imposition, et des subventions en légère hausse, mais en hausse tout de même pour les 350 associations : +1% pour la troisième année consécutive.