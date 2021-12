Jouets de Noël : quelques ruptures de stock, mais la plupart des cadeaux seront bien au pied du sapin

Les jouets de Noël sont-ils victimes de pénuries, comme on a pu le craindre il y a quelques semaines, en raison des pénuries mondiales de matières premières et des problèmes de transport et de logistique ? Certains produits très demandés sont en effet en rupture, mais pour plusieurs raisons.

"Oui, quelques jouets très demandés sont en rupture, et on ne pourra pas les trouver avant Noël", répond Franck Mathais, le porte-parole de Joué Club, quand on lui demande si des cadeaux, dont on craignait la pénurie il y a quelques semaines, manqueront sous le sapin. Mais pour certains jouets très demandés, "c'est le même phénomène que chaque année", rappelle-t-il : "Il y a trop de demande par rapport à l'offre, et les fabricants ne livreront pas de nouveaux stocks avant Noël." Mais cette année, certains jouets ont également été produits en quantité limitée par les fabricants, faute de composants électroniques. Quelques références sont donc touchées par les effets du redémarrage économique lié au Covid.

Il faut aussi noter que les clients sont pour le moment plus nombreux qu'en 2019 dans les magasins, fermés l'an dernier en raison des restrictions sanitaires. Après les réunions familiales annulées ou réduites au strict minimum en 2020, le porte-parole de Joué Club remarque un grand enthousiasme des consommateurs.

Quelques jouets en rupture, trop demandés ou peu produits

Quelques produits, très demandés, ne sont donc plus disponibles dans certains magasins, "ici ou là", concède Franck Mathais. Exemple, le coffret de cartes Pokémon, victime de son succès. "Un phénomène qu'on retrouve chaque année", souligne-t-il. C'est aussi le cas, sur le segment des jouets en bois, très tendance, de la table de mixage DJ de la marque Hape, par exemple : "elle commence à manquer dans certains de nos magasins", précise-t-il.

Certains jouets sont aussi victimes des pénuries de composants électroniques : c'est le cas du jeu de société "Réveille pas pas papa", "qui comprend une fonction électronique", explique Franck Mathais. "Le fabricant, qui n'avait pas assez de composants électroniques, n'a pas pu livrer tous les jouets demandés."

"Quand vous êtes en magasin, est ce que vous avez l’impression que c'est un rayon pâtes une veille de confinement ? Non !"

Franck Mathais ne donne pas de chiffres, mais il assure qu'un tout petit pourcentage de références est concerné. Une analyse partagée par Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation, qui "passe sa vie en magasin". "Si on ne nous avait pas dit qu’y aurait des ruptures, on ne s’en rendrait même pas compte", tranche-t-il. "Normalement, les rayons des magasins de jouets sont déjà troués la première semaine de décembre. Cette année, ils le sont ni plus ni moins que d'habitude", observe-t-il. "Quand vous êtes en magasin, est ce que vous avez l’impression que c'est un rayon pâtes une veille de confinement? Non", ironise-t-il. "Face aux pénuries qu'on annonçait, pour contrer les problèmes de transport ou de matières premières, tout le monde a trouvé des solutions", explique-t-il.

Il y a toujours une alternative - Franck Mathais, porte-parole de Joué Club

Et quand un jouet manque, "il y a toujours une alternative", rassure Franck Mathais. "Déjà, il n'y a pas qu'un jouet sur les listes au Père Noël, et si par exemple vous voulez un jeu de société, vous en trouverez forcément un autre. Les enfants reçoivent en moyenne, au total, huit cadeaux au pied du sapin, et nous avons 15.000 références chez Joué Club, donc il y a de quoi faire", assure-t-il. Et puis "si l'enfant veut absolument un jouet, il faut savoir que certains vont revenir en 2022, et il y aura sans doute d'autres occasions dans l'année : les anniversaires, les bonnes notes à l'école"....

Quelques jouets un peu plus chers

Franck Mathais reconnaît tout de même quelques augmentations de prix, là non plus sans donner de chiffre. "Au final, le niveau de prix global est stable", assure le porte-parole de Joué Club. Il y a quelques semaines, il assurait à France Bleu que son groupe allait absorber les augmentations de prix de certains produits en réduisant ses marges.

Les Français, enthousiastes ou prévoyants ?

En novembre, Joué Club a réalisé un chiffre d'affaires 15% supérieur à celui de novembre 2019. "La consommation est plus forte qu'il y a deux ans, mais il est trop tôt pour savoir si les gens achètent davantage cette année ou s'ils s'y sont pris à l'avance pour éviter les pénuries dont on a parlé", explique le porte-parole.

Les clients sont souriants, contents de se retrouver dans un acte d’achat de Noël habituel

Après des fêtes à minima ou carrément annulées dans de nombreuses familles l'an dernier, et alors que les magasins étaient fermés, certains grands-parents ont peut-être, en effet, l'envie de gâter davantage leurs petits-enfants cette année. "Les clients sont ravis et très enthousiastes à l'idée de préparer Noël et les retrouvailles en famille, après un Noël 2020 marqué par les restrictions dues au Covid", confirme Franck Mathais. "On sent la joie de la préparation de la fête préférée des Français, les clients sont souriants, contents de parler des produits, de se retrouver dans un acte d’achat de Noël habituel", détaille-t-il.

Joué Club saura le 25 décembre, une fois les jouets placés au pied du sapin, si les clients ont effectivement acheté davantage, et si son groupe aura "une belle surprise" pour ce Noël.