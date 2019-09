Jour de grève contre la réforme des retraites en Vaucluse

Manifestations ce mardi contre la réforme des retraites. Les cheminots sont en grève, ainsi que les enseignants et l'ensemble de la fonction publique. Des perturbations sont à prévoir dans les crèches et écoles ainsi que sur les rails. Un cortège partira de la gare d'Avignon centre à 10h30.

Département Vaucluse, France

Nouvelle salve de manifestations contre la réforme des retraites. Après les agents de la RATP et les professions libérales, les cheminots entrent dans le mouvement. Ils sont en grève depuis ce lundi soir 20h et jusqu'à mercredi matin 8h. Ils sont rejoints par les enseignants et l'ensemble de la fonction publique. À Avignon, un cortège partira à 10h30 de la gare centre, à l'appel de la CGT, Solidaires, FO, FSU et Sud Rail.

Le trafic des trains est légèrement perturbé. Les TGV doivent rouler à peu près normalement mais c'est légèrement plus compliqué pour les trains du quotidien. La SNCF prévoit 4 TER sur 5 entre Avignon et Carpentras, ainsi qu'entre Avignon TGV et Avignon Centre. Vous retrouvez tout le détail sur gares-sncf.com.

Du côté des crèches et des écoles, un service minimum doit être mis en place. Les détails vous sont communiqués à l'entrée des écoles. À Carpentras, la maire prévient sur sa page Facebook que l'accueil périscolaire est maintenu. Dans les cantines de la ville, un menu adapté et froid sera servi aux enfants.