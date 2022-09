C'est le jour J pour la piétonnisation du coeur de ville de Nancy. A partir de ce vendredi 16 septembre, la grande rue , la rue Gambetta, la rue des Dominicains, la rue du Pont Mouja ainsi que le début de la rue Saint Nicolas deviennent piétonnes. La mesure a été votée en conseil municipal au printemps dernier. Les deux derniers étés ont été consacrés à des tests en soirée et le week-end. Cette fois, ce sera tous les jours 24 heures sur 24 avec possibilité d'entrer en voiture pour les riverains, les commerçants ainsi que les livreurs par exemple. Une navette électrique circulera également gratuitement du lundi au samedi.

De la porte de la Craffe à la rue Saint-Nicolas

Une piétonnisation qui continue d'inquiéter certains commerçants. Pierre vend des lunettes en vieille ville et il songe à déménager : "je regarde si je peux trouver un local ailleurs à Nancy pour essayer de rebondir. Personnellement, j'ai 80% de ma clientèle qui vient de l'extérieur de Nancy. Certains m'ont dit qu'ils ne viendraient plus". Richard qui vend des meubles design au début de la rue Saint-Nicolas veut rester là mais il n'est pas totalement rassuré : "pour construire une maison, on fait des fondations et là j'ai l'impression qu'on a mis la toiture avant la fondation. Quand on voit déjà à quel point il est difficile de circuler en situation normale, on a une petite inquiétude sur ce qui va se passer". Certains commerçants reprochent à la mairie de ne pas avoir touché au plan de circulation autour de la zone piétonne.

"Peut-être l'avenir des centres-villes"

Isabelle gère une boutique de vaisselle et de décoration rue du pont Mouja. L'expérimentation de l'été a été plutôt probante pour elle avec des touristes qui ont pu flâner. Elle espère que la piétonnisation va réussir : "ça a été décidé et c'est peut-être l'avenir des centres-villes si on veut faire baisser la pollution et rendre les villes plus agréables. Il faut tenter l'expérience".

Coté stationnement, il n'y a pas de parking supplémentaire mais des places gratuites une demi-heure autour de la zone piétonne ont été créées. Il y a également 30 minutes gratuites dans tous les parkings du centre ville. Cela monte même à deux heures les samedis pour les parkings Manufacture, place des Vosges et Kennedy