Journée mondiale du bénévolat : portrait de Kyllian, un tourangeau de 19 ans bénévole à la croix rouge

Aujourd'hui bénévoles et volontaires sont à l'honneur. Ces personnes qui agissent dans l'ombre et donnent de leur temps pour aider les autres sont mis en avant par la journée internationale du bénévolat.

Tours, France

En cette période hivernale les besoins grandissent. A la Croix rouge de Tours, 110 bénévoles œuvrent pour apporter leur aide aux plus démunis. Les missions sont diverses : distribution alimentaire, maraudes ou encore secourisme et missions d'urgence.

Kyllian, un tourangeau de 19 ans est bénévole dans l'association depuis 2 ans. Il donne 20 heures de son temps par semaine à la Croix rouge. Le jeune homme a eu un déclic à ses 17 ans. "J'étais avec un ami à l'époque et on s'est dits pourquoi pas la Croix rouge _pour aider les autres, tout simplement_. J'ai commencé par l'action sociale avec les maraudes et ensuite lors du plan d'urgence hivernal j'ai rejoint les secouristes."

"On a ressenti une "misère" au niveau des bénéficiaires et ça a propulsé notre engagement pour aller plus loin."

Sans emploi ni formation lorsqu'il a commencé, le jeune homme y a trouvé une réelle vocation. Son métier sera : sauver les autres. Sa mission "consiste à faire des postes de secours, on peut également faire des plans d'urgence donc en gros, on sauve des vies. Il y a des interventions qui marquent comme un arrêt cardiaque et d'autres interventions sérieuses. Donc ça va de la bobologie à ce que vous voyez à la télévision tous les jours."

"J'y ai trouvé ma passion : c'est le secours."

Avec la croix rouge, Kyllian a passé plusieurs formations en secourisme. Il s'est senti évoluer et rappelle l'importance du bénévolat. "Ça apporte plein de compétences" ajoute le jeune homme.

"Ça apporte aussi un nouveau regard sur la société ou sur la vie en général. C'est un enrichissement qui est continu. Il y a des liens qui se sont créés. Comme on dit, c'est comme une grande famille la Croix rouge."

La croix rouge manque cruellement de bénévoles

L'association appelle les volontaires à donner de leur temps pour aider les plus démunis. Les besoins ne font que s'accroître, rappelle Clément Fournier, chargé de communication à la Croix rouge. "Les missions de la croix rouge se renforcent énormément en dépit du _climat actuel de tension et aussi avec la paupérisation de nos publics_. Nous avons vraiment besoin de bénévoles dans toutes les actions. Les maraudes, les vestiboutiques, l'aide alimentaire... les postes de secours surtout en renfort, aussi pour les autres départements. Pour le 31 décembre une équipe sera envoyée à Paris en renfort de nos collègues parisiens. On fait aussi beaucoup de soutien pour l'alphabétisation. Il y aussi des actions de visite en prison, ou de visite aux personnes âgées."

"Les missions ont toujours été bien supérieures à ce qu'on pouvait offrir en terme de réponse malheureusement sinon cela ferait longtemps qu'on aurait réglé les problèmes de pauvreté en France."

"Disons que les manques de secouristes se sont vraiment accélérés depuis les attentats, donc on a vraiment besoin de bénévoles pour tout cela."

Une réunion d’information et de recrutement aura lieu mercredi 12 décembre à 18h30 à la croix rouge à Tours, 25 rue Bretonneau ou vous pouvez contacter la croix rouge par mail : ul.tours@croix-rouge.fr.