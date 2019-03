Journée cruciale pour les salariés d'Arjowiggins, ce mercredi

Le tribunal de commerce de Nanterre se prononce ce mercredi sur les offres de reprise du papetier qui possède deux sites en Sarthe. Plus de 900 emplois sont menacés.

Sarthe, France

Plusieurs salariés des sites d'Arjowiggins de Bessé-sur-Braye et de Saint-Mars-la-Brière vont faire le déplacement à Nanterre, ce mercredi. Le tribunal de commerce doit se prononcer sur les offres de reprise du papetier placé en redressement judiciaire début janvier.

Vers un probable délai

Les administrateurs judiciaires devraient demander un report de la décision de deux semaines, le temps d'obtenir des précisions sur le dossier du principal repreneur : un papetier suédois dirigé par l'homme d'affaires norvégien. Son projet concerne les trois sites d'Arjowiggins (Saint-Mars, Bessé et Château-Thierry dans l'Aisne) mais il exige une aide financière importante. Les salariés eux attendent davantage d'informations sur l'organisation du travail.

Le groupe scandinave prévoit de reprendre plus de 400 salariés à Bessé-sur-Braye et plus de 200 à Saint-Mars-la-Brière.

L'inquiétude des élus

Autre offre déposée : celle de l'entreprise sarthoise CGMP. Le fabriquant de serviettes et de nappes en papier n'est intéressé que par le site de Saint-Mars et prévoit de reprendre une centaine de salariés.

Si le tribunal de commerce choisit la liquidation, "ce serait catastrophique", témoigne le maire de Saint-Mars, Patrice Vernhettes. "Arjowiggins est le premier employeur de la communauté de communes", précise-t-il.