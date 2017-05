Journée d'action chez Armatis à Châteauroux : une cinquantaine de salariés ont débrayé à la mi-journée

Nouvelle mobilisation ce lundi dans le centre d'appels Armatis à Châteauroux : à l'appel d'une intersyndicale Sud-CGT, plusieurs dizaines de salariés ont débrayé pour réclamer de meilleurs salaires.

L'heure était à nouveau à la mobilisation ce lundi, dans le centre d'appels Armatis à Châteauroux. Par trois fois, à 9h, 14h et 18h, quelques dizaines de salariés se sont retrouvés dans la cour du centre Colbert, pour un débrayage d'une dizaine de minutes. Ils répondaient ainsi à l'appel d'une intersyndicale Sud-CGT, les deux organisations souhaitaient mettre la pression sur la direction, alors que commencent des négociations de branche portant sur les salaires.

3 euros brut de salaire en plus

Cassandre Delhomme, déléguée Sud-PTT, jugent bien insuffisantes les propositions faites aux salariés : une augmentation de 3,36 euros brut par mois, ainsi que la suppression des heures supplémentaires, qui seraient remplacées par des heures modulables (non revalorisées). Pour la syndicaliste, cela reviendrait à une baisse de pouvoir d'achat. A la place, l'intersyndicale a établi une liste de revendications comprenant notamment une hausse mensuelle de 100 euros net, un 13e mois, le retrait des jours de carence en cas de maladie et le paiement des jours "enfant malade".

A Châteauroux, Armatis emploie plus de 600 personnes. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des conditions de travail pénibles

A ces revendications chiffrées, s'ajoutent, sur la plateforme castelroussine, des réclamations touchant aux conditions de travail. "Etre derrière l'écran toute la journée, c'est pénible", explique Martine, salariée là depuis 2005, "en plus nous avons les mêmes sièges depuis douze ans, pour le dos c'est catastrophique. Et moralement, c'est très difficile". Délégué CGT, Nicolas Dubreu évoque quant à lui le bruit, omniprésent dans les locaux du centre d'appels. Il fait aussi remarquer que le métier nécessite des compétences certaines : "quand on fait de la banque en ligne, ce ne sont pas des gens qu'on embauche à bac moins dix".

Armatis, en position de force

Des mouvements de grève, il y en a régulièrement chez Armatis, sans que cela fasse bouger les choses. Laurent, sept ans d'ancienneté et toujours le même salaire depuis le début, a son explication : "il n'y a pas beaucoup de travail dans la région. C'est quand même un gros employeur, il est conscient de cet état de fait et se trouve en position de force". Cassandre Delhomme, de Sud, confirme : "On sait que si on n'est pas content, la porte est ouverte, et qu'il y a dix CV qui attendent derrière". Contactée par France Bleu Berry, la direction d'Armatis à Châteauroux n'a pas souhaité répondre à nos questions.