Grève du mardi 12 septembre : quelles perturbations à Paris et en Ile-de-France ?

Une large intersyndicale appelle à une journée de grève mardi 12 septembre 2017 pour s'opposer aux ordonnances sur la loi Travail qui ont été dévoilés à la fin du mois d'août 2017 par le gouvernement. France Bleu vous détaillent les principales perturbations à prévoir en Ile-de-France.

Les ordonnances pour réformer le code du travail provoquent une levée de boucliers des syndicats CGT, Solidaires, SUD, FO, FSU, UNEF, UNL, FIDL. Ils ont lancé un appel à la grève pour le mardi 12 septembre 2017. C'est la première grande mobilisation sociale du quinquennat du Président Emmanuel Macron et de sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Quelles sont les perturbations à prévoir à Paris et en Ile-de-France mardi?

Dans Paris

Attention si vous devez circuler dans la capitale mardi. La manifestation contre les ordonnances pour le code du travail part de Bastille à 14h direction Place d'Italie en passant par le quai de la Râpée, le Pont d'Austerlitz et le boulevard de l'hôpital. Il est, bien sûr, fortement conseillé d'éviter ces quartiers mardi après-midi.

En Ile-de-France

Dès mardi matin, il y aura des rassemblements à Saint-Denis à 10h30, à 11h à Montreuil et des bus vont partir d'un peu partout en Ile-de-France pour rejoindre la manifestation de Paris.

Dans les transports en commun

La SNCF prévoit un train sur deux sur la ligne du RER B, comme sur la ligne R du Transilien, et deux trains sur trois sur les lignes C et D.

Les autres lignes N et U devraient être un peu moins touchées avec respectivement trois trains sur quatre et quatre trains sur cinq.

Le trafic sera normal sur les TGV, Thalys et Eurostar.

Le trafic reprendra progressivement mercredi matin précise la SNCF

La RATP prévoit deux trains sur trois sur la portion de RER A dont elle a la gestion, et un train sur deux sur le RER B, également cogéré avec la SNCF. Les bus et les tram ne devraient pas être beaucoup perturbés. Les métros devraient, eux, circuler normalement.

Dans les écoles, collèges et lycées

Lundi après-midi, difficile de savoir quelle sera la mobilisation mardi dans les établissements scolaires. La CGT ne s'attend pas à une grève massive dans le premier et le second degré. Dans le premier degré (de la maternelle au CM2), il y a une obligation de service minimum donc tous les enfants devraient être accueillis. Pour savoir si les enseignants de l'établissement de vos enfants font grève, pensez à regarder le cahier de liaison lundi soir.