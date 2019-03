Les perturbations en Isère lors de la journée de grève et de manifestations du 19 mars

Transports en commun, transport ferroviaire, écoles : les secteurs touchés en Isère par la journée nationale de mobilisation à l'initiative de la CGT, FO, Solidaires, L'Unef et l'UNL, rejoints par les syndicats enseignants contre la loi Blanquer et la réforme du Bac.

Grenoble, France

A l'origine de l'appel à la grève "générale et nationale" de ce mardi 19 mars 2019 il y a en particulier la CGT, FO et Solidaires . Les trois syndicats de salariés qui appellent au mouvement pour l'augmentation des salaires et des minima sociaux, ont été rejoint depuis par des syndicats enseignants. On peut ajouter aussi la défense des services publics à la liste des revendications.

Concrètement en Isère la circulation des trains TER promet d'être perturbée essentiellement sur les lignes Grenoble - Chambéry et Grenoble - Saint-André-le-Gaz. Dans les transports en commun seule la Semitag, dans la Métropole de Grenoble, annonce des circulations restreintes du côté des tramways : 1 tramway A sur 2 et 6 à 7 tramways B, C, D, E sur 10. Du côté des bus Chrono ainsi que les lignes 12 et 13, ce sont 3 bus sur 4, sauf pour la ligne C6 (Wallon-Presqu'île) avec seulement 1 bus sur 2.

Les écoles peuvent être concernées à la fois par une mobilisation de leurs enseignants (2 écoles sur 15 fermées à Bourgoin-Jallieu par exemple et 4 sur 18 à Vienne) et par une absence de cantine et d'accueil péri-scolaires. Dans les collèges et lycées il devrait y avoir des heures de cours manquantes.

La mobilisation est par contre difficile à prévoir dans d'autres services publics comme les Impôts, Pôle emploi, la CAF, où les salariés sont aussi appelés au mouvement. Dans le milieu hospitalier, l'hôpital psychiatrique de Saint-Egrève est annoncé dans la manifestation grenobloise mais la mobilisation devrait restée limitée au CHU de Grenoble ainsi que dans les autres grands centres hospitaliers du département.

Des manifestations sont annoncées en Isère à 10h à Grenoble au départ de la gare, 10h au départ de la place Saint-Michel à Bourgoin et 10h place Morand au Péage-de-Roussillon. A Vienne le rassemblement est prévu à 14h devant La Poste.