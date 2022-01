Journée de grève, d'action interprofessionnelle et manifestations en Isère

Pour de meilleurs salaires, des hausses de smic et de point d'indice pour les fonctionnaires, et pour l'emploi la CGT, FO, la FSU, Solidaires et les organisations lycéennes et étudiantes UNL et Unef, entre autre, appellent à une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle ce jeudi. En Isère les volontaires étaient invités à se rassembler à 10h à la gare et sur Alsace-Lorraine à Grenoble, place Saint-Michel à Bourgoin-Jallieu et devant le lycée de l'Edit à Roussillon.

Le cortège grenoblois au carrefour Alsace-Lorraine/Gambetta © Radio France - Gérard Fourgeaud

Au lycée Stendhal de Grenoble la journée a commencée par un blocus, levé vers 10 heures

Des manifestations, et un mouvement social, qui occasionnent des perturbations dans les transports en commun

