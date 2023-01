Journée d'actions contre la réforme des retraites : des cortèges importants en Isère

La mobilisation promettait d'être forte. Elle l'a été. Les premières manifestations contre la réforme des retraites du gouvernement Borne ont largement mobilisé dans la rue. A Grenoble 18 000 personnes selon la Police, ont manifesté dans le calme entre la gare et la place de Verdun, via les grands boulevards. Concernant une réforme des retraites c'est du jamais vu depuis les 35 000 manifestants de 2003. Contre une réforme gouvernementale c'est inédit depuis les 28 000 personnes du 4 avril 2006 contre le CPE

ⓘ Publicité

loading

En Nord-Isère aussi

A Bourgoin-Jallieu la police a compté 3 500 personnes. Ce qui est là encore une mobilisation importante. À Vienne 2 300 personnes environ ont participé au rassemblement.

A Grenoble les plus importantes manifestations de ces 20 dernières années restent la mobilisation contre la présence du FN (devenu RN) au second tour de la présidentielle, 60 000 personnes le 1e mai 2002, et la manifestation pour la liberté d'expression et contre le terrorisme de janvier 2015, avec 110 000 personnes.