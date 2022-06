Semaine de quatre jours de travail : le bilan positif d'une entreprise du Maine

Être en vacances dès le jeudi soir... Un rêve pour beaucoup de monde, et une réalité pour les ouvriers de la carrosserie industrielle Toutain, qui travaillent du lundi au jeudi depuis 2018. L'entreprise basée à la Flèche (Sarthe) fait le bilan après trois ans d'expérimentation. France Bleu Maine a contacté le directeur technique associé de l'entreprise, Hervé Leblay.

À quoi ressemble la semaine ?

Les salariés travaillent du lundi au jeudi : les ouvriers prennent leur poste à 7 heures et terminent à 17 heures, soit 35 heures effectuées durant la semaine de quatre jours. "C'est une bonne façon de diviser le temps de travail" explique Hervé Leblay. "Les salariés se retrouvent avec des week-ends de trois jours, toutes les semaines, toute l'année. C'est très sympa ! Et une valeur ajoutée au moment de l'embauche, c'est tout à fait attrayant. Cela permet également de fidéliser nos employés."

Les salariés doivent-ils produire plus durant leur temps de travail ?

À cette question, le directeur associé technique parle de gagnant/gagnant : une semaine plus courte, oui, mais pas au détriment de la production. "Nous arrivons plus tôt au travail, et nous essayons de produire plus rapidement. Comme les salariés sont plus reposés, ils travaillent très bien." Hervé Leblay précise que le bénéfice de l'entreprise n'a pas chuté depuis la mise en place de cette semaine de quatre jours.

Un meilleur cadre de vie ?

"Ah ça ! Les salariés ne se plaignent pas !" rit Hervé Leblay. Cette semaine écourtée permet aux employés, selon lui, d'éviter les casse-têtes de rendez-vous administratifs. Mieux, ce système permettrait d'économiser de l'argent pour les employés venant en voiture. "Ils économisent un aller-retour par semaine, toute l'année. Avec le prix de l'essence qui flambe, je pense que tout coup de pouce est le bienvenu." Du côté de l'entreprise, cette semaine écourtée permet d'éviter les turn-over, et donc limiter les embauches. Une astreinte est tenue le vendredi, au cas où les clients essaieraient de contacter la carrosserie.