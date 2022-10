Journée de "deuil" de la boulangerie artisanale : plusieurs boulangers lorrains fermés ce mardi

C'est une journée nationale de deuil de la boulangerie artisanale, ce mardi en France. Un mouvement lancé par certains boulangers pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie, qui pèse énormément sur les artisans-boulangers. En Lorraine, quelques-uns participent à l'opération, qui consiste à fermer boutique toute la journée.

Le mouvement reste assez confidentiel (500 participants environ sur 30.000 boulangers), mais il a le mérite de mettre la lumière sur les difficultés rencontrées par la profession.

Facture multipliée par deux, trois, quatre...

Parmi eux, Julien Bernard-Regnard, boulanger à Bourgaltroff, un petit village dans le pays de Dieuze. Ses dépenses d'électricité ont explosé ces derniers mois : "Je suis passé de 400 euros à 1.200 euros mensuels pour ma facture d'électricité. Ca me fait un salaire brut à sortir, rien que pour l'énergie. C'est ingérable". Conséquence, le jeune boulanger s'est séparé de la vendeuse qu'il venait d'embaucher, et il a augmenté de cinq centimes le prix de sa baguette, à contrecœur.

Il existe bien le bouclier tarifaire, qui limite à 15% la hausse des prix de l'énergie , pour les petites entreprises, mais il faut répondre à trois critères : un chiffre d'affaires inférieur à deux millions d'euros par an, employer moins de dix salariés, et avoir un compteur électrique de moins de 36 Kilovoltampère (Kva), c'est-à-dire avoir une consommation électrique limitée. Or 80% des boulangers ne remplissent pas ce dernier critère : leurs fours, pétrins et autres chambres froides nécessitent une installation électrique puissante.

La majorité des boulangers non éligibles aux aides gouvernementales

Rémi Pruvost, à Montigny-lès-Metz, ne va pas participer à cette journée d'action. Mais il va bien voir sa facture doubler l'an prochain, lui aussi : de 14.000 à 30.000 euros. Le président du syndicat des boulangers de Moselle pense se réorganiser : "On va retravailler la nuit, car les tarifs sont moitié moins chers qu'en journée. Et puis nous allons cuire nos pains plus tôt, et ne pas relancer de fournée dans la journée. Car une fois allumé, votre four vous revient plus cher que les produits que vous fabriquez". Le boulanger reconnaît que la profession attend beaucoup des discussions qui ont lieu actuellement au ministère : "Ces solutions sont des bouts de ficelle qui ne vont pas nous permettre de tenir très longtemps. Il faut des aides adaptées aux boulangers qui ne rentrent pas dans les critères actuellement". Ces négociations devraient aboutir d'ici début novembre.

Autre aide du gouvernement : si la facture de gaz ou d'électricité de votre entreprise a plus que doublé par rapport à l'an dernier, et si elle représente plus de 3% de votre chiffre d'affaires, vous pouvez demander une prise en charge de 30% de votre facture par l'Etat. Un simulateur est disponible sur le site impots.gouv.fr . Cette aide a été prolongée jusqu'à fin décembre.

Le problème de fond : le prix du gaz

Les boulangers ne comprennent pas que l'ensemble des tarifs de l'énergie soient indexés sur le prix du gaz, qui a explosé avec la guerre en Ukraine. "Le coût de l'énergie représente 10 à 15% du prix d'une baguette. On ne peut pas répercuter cette hausse sur le prix de nos pains !", témoigne Rémi Pruvost.

"On ne peut pas faire comme les stations-service avec leurs panneaux et leurs prix qui fluctuent chaque jour, au fil des variations du marché"

Une difficulté dont l'Union Européenne a conscience : invité de France Inter ce lundi , le président du Conseil européen Charles Michel, a indiqué avoir bon espoir d'imposer des mesures d'ici le mois prochain, pour freiner la flambée des prix de l'énergie. Un accord-cadre a été trouvé ces derniers jours au sein des 27. Une première réunion des ministres de l'Energie des pays membres est d'ailleurs programmée ce mardi.