Journée de grève contre la réforme du Code du travail : quelles perturbations à prévoir ce jeudi ?

Ce jeudi, les opposants à la réforme du Code du travail se mobilisent, à la veille de la présentation des ordonnances en Conseil des ministre. Des perturbations sont à prévoir au niveau des transports mais aussi dans les écoles.

Après une première mobilisation le 12 septembre, à l'appel notamment des syndicats CGT et Solidaires, les opposants à la réforme du Code du travail se mobilisent à nouveau ce jeudi. Voici les prévisions de perturbations et de mobilisation pour la journée de jeudi.

Pas de cantine dans certaines écoles

A Aix en Provence par exemple, il n'y aura pas de cantine dans une dizaine d'écoles. Pour savoir si la cantine est assurée ou non dans l'école de votre enfant, retrouvez la liste complète sur le site de la ville. A Marseille, la mairie des 6e et 8e arrondissements met en place un service minimum pour accueillir les enfants. Les centres d'animations de Castellane et Sainte Anne sont réquisitionnés. Les inscriptions se font auprès des responsables, les enfants devront amener un pique nique. A la Seyne-sur-Mer, les enfants pourront rester dans l'établissement mais les parents doivent prévoir un pique-nique. Le périscolaire sera fermé aussi dans certains établissements matin et soir, sont concernés : Mabily, Vaillant, Mauron, Malsert, Pagnol.

Transports en commun à Marseille

Métro et Tramway : trafic quasi normal

Bus : 2 sur 3 en moyenne, variable d'une ligne à l'autre. Voir le détail ligne par ligne.

SNCF : trafic "quasi normal" prévu

Trois syndicats de cheminots appellent à la grève ce jeudi. La SNCF prévoit quelques perturbations sur son réseau dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas de soucis pour les TGV mais un train sur trois est prévu au niveau des intercités.